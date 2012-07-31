اختصاص چهار جایگاه برای سوختگیری تاکسی های قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک کارشناسان سازمان میادین میوه و تره بار و سازمان تاکسیرانی تصمیم گیری شد تا یک عدد از نازل های چهار جایگاه در نقاط مختلف شهر به خودرو های تاکسی اختصاص داده شود.



محمد دلجویی ضمن اعلام این خبر افزود: با هدف سهولت و سرعت بخشی در بخش حمل و نقل عمومی با توافقات انجام شده تعداد یک عدد نازل در جایگاه های شهدای ۷۲ تن، بلوار جمهوری، ترمینال مسافربری و بوستان علوی به خودرو های تاکسی اختصاص داده شد.



وی در ادامه گفت: جایگاه های CNG تحت پوشش سازمان علی رغم مشکلات فراوان همچون هزینه های بالای تعمیرات و تامین قطعات در بالاترین سطح کیفی و کمی به شهروندان و زائران کریمه اهل بیت خدمت رسانی می کنند.



بهره‌برداری از ایستگاه آتش‌نشانی پردیسان تا یک ماه آینده



شهردار منطقه هشت قم با بیان اینکه سامان‌دهی ورودی شهرک پردیسان جزء نخستین اقدامات شهرداری این منطقه بوده است گفت: در این طرح بیش از ۱۰ هزار مترمربع از ورودی پردیسان اصلاح و دارای فرم شهری شده و چمن کاری‌های لازم نیز انجام شد.



موسی حاتمی از اجرای طرح جدول‌گذاری و تأمین کامل روشنایی ورودی اصلی پردیسان طی سال جاری خبر داد و ابراز کرد: پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گرفته و امیدواریم عملیات اجرایی آن نیز به زودی آغاز شود.



وی ادامه داد: از دیگر نیازهای شهرک پردیسان، بوستان‌های محلی هستند به همین دلیل و در راستای افزایش فضاهای عمومی و شهری، تاکنون شش پارک از این نوع ایجاد و تحویل ساکنان شده است.



طرح تامین کامل روشنایی پارک الغدیر



شهردار منطقه هشت قم با بیان اینکه بوستان غدیر نیز مورد استفاده گسترده ساکنان شهرک پردیسان قرار دارد گفت: به همین منظور طرح تأمین کامل روشنایی این پارک نیز در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم انجام شد.



موسی حاتمی از اختصاص بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به منظور تأمین مبلمان و تجهیزات بوستان‌های پردیسان خبر داد و بیان داشت: «پارک شهر» پردیسان نیز در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید ضمن اینکه بوستان «ژاله» مراحل نهایی تکمیل را می‌گذراند و به زودی در اختیار اهالی پردیسان قرار می‌گیرد.



وی افزود: در بحث خدمات شهری و ایمنی نیز ایستگاه آتش‌نشانی پردیسان در حال ساخت بوده و تاکنون ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است به طوری که امیدواریم طی یک ماه آینده این ایستگاه به بهره‌برداری برسد.



شهردار منطقه پردیسان گفت: ساختمان اداری شهرداری پردیسان در زمینی به مساحت پنج هزار و ۱۹۲ مترمربع احداث می‌شود.



جدول گذاری و اصلاح پیاده رو ها



حاتمی یکی از اقدامات صورت گرفته در پردیسان را جدول‌گذاری و اصلاح پیاده‌روها عنوان کرد و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته که ادامه دارد.



احداث پارک شهر در پردیسان



وی احداث ساختمان آتش‌نشانی و پارک شهر پردیسان را از دیگر پروژه‌های در دست احداث این منطقه دانست و گفت: این پروژه‌ها نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسند تا همشهریان بتوانند از امکانات ارائه شده استفاده کنند.



حاتمی افزود: گسترش فضای سبز در شهرک پردیسان در دستور کار است که با اضافه کردن چندین پارک این امر را محقق خواهیم کرد.



ضرورت توجه به پدافند غیر عامل در طراحی های شهری



موسی حاتمی با اشاره به ضرورت توجه به مسئله پدافند غیرعامل در طراحی‌های شهری اظهار کرد: به همین منظور در بحث ورودی شهرک پردیسان و برای ساخت تقاطع غیر همسطح، در حال تملک زمین هستیم.



طرح اتصال شهرک پردیسان به شهرک قدس در دستور کار قرار دارد



شهردار منطقه هشت قم با بیان اینکه طرح اتصال شهرک قدس به پردیسان نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در این زمینه مشکلاتی با شهرک مهدیه وجود دارد اما درصدد رفع آن هستیم.



حاتمی با تاکید بر تعامل بیشتر ادارات دولتی با شهرداری‌ها ابراز کرد: در حال حاضر با کمبود واحدهای تجاری و اداری در شهرک پردیسان مواجه هستیم ضمن اینکه تعداد بانک‌های موجود نیز پاسخگوی نیاز ساکنان این منطقه نیست زیرا تنها 2 بانک در این منطقه شعبه داشته و سه عابربانک نیز خدمات لازم را به مشتریان عرضه می‌کنند.



شهردار منطقه هشت قم افزود: در حال حاضر ۴۰ هزار نفر در پردیسان زندگی می‌کنند اما با نگاهی به چشم‌انداز مسکن مهر و ازدیاد واحدهای مسکونی دیگر در این شهرک، جمعیت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفری برای این منطقه متصور است که همه آنها نیازمند خدمات اداری و اجتماعی خواهند بود.



25 درصد از کاربری های تجاری در اختیار شهرداری منطقه پنج قرار می گیرد



شهردار منطقه پنج قم با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره‌کل راه و شهرسازی قم به منظور اختصاص واحدهای تجاری و اداری بیشتر در پردیسان بیان داشت: قرار است ۲۵ درصد کاربری‌های تجاری در اختیار شهرداری منطقه هشت قرار بگیرد.



حاتمی ادامه داد: در طرح تفصیلی جامع پردیسان بیشتر بر روی کاربری مسکونی تاکید شده است در حالی که کمبود فضاهای اداری و آموزشی احساس می‌شود.



شهردار منطقه هشت قم با بیان اینکه اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قرار است ۱۸ مدرسه را در پردیسان به بهره‌برداری برساند، گفت: مردم این منطقه توقعات بیشتری دارند و ما نیز پیگیر حل این مسئله هستیم و در این خصوص پنج مورد نقطه‌یابی شده و برای احداث بازارهای موقت به منظور فروش مایحتاج عمومی مردم به سازمان میادین شهرداری قم معرفی شده‌اند ضمن اینکه 2 مورد از این بازارها به زودی ساخته خواهند شد.