طرح "تدبر در قرآن" در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان صبح سه شنبه در نشست حافظان و قاریان قرآن کریم با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از اجرای طرح "تدبر در قرآن" در لرستان خبر داد و اظهار داشت: در قالب این طرح دوره های آموزشی لازم برای قاریان لرستانی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح تدبر در راستای آشنایی قاریان استان با مفاهیم قرآن برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین از برگزاری دوره های آموزشی برای اساتید قرآن کریم در استان لرستان خبر داد و بیان داشت: این دوره های آموزشی برای همه اساتید قرآن کریم در سطح موسسات قرآنی شهرستانهای مختلف استان برگزار می شود.

حجت الاسلام اسماعیلیان یادآور شد: با اجرای این طرح موسسات قرآنی لرستان خودکفا خواهند شد و دیگر نیازی به حضور اساتید غیر بومی در استان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه تحقق جامعه قرآنی مطالبه مهم مقام معظم رهبری است، ادامه داد: امروز وظیفه همه دست اندرکاران در این مسیر گام برداشتن در حوزه حفظ، قرائت و تلاوت قرآن کریم است.