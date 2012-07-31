دستگیری 46 نفر به اتهام شرب خمر در کوهستان های تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن خانچرلی صبح سه شنبه با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی یگان انتظامی مستقر در کوهستان از ابتدای تاسیس تا کنون در مورد اقدامات انجام شده پلیس در تیرماه اظهار داشت: یگان انتظامی مستقر در کوهستان در خصوص ضرورت حضور پلیس در محور های کوهستانی تشکیل و از نهم بهمن ماه سال 89 شروع به کار کرد که با استقبال گسترده شهروندان روبرو شده و در حال حاضر در هفت محور کوهستانی در حال انجام وظیفه است.

وی با بیان اینکه نحوه عملکرد ماموران این یگان در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و امنیت اجتماعی در محورهای کوهستانی گفت: برقراری نظم و امنیت در مسیر های کوهستانی، نظارت و کنترل بر اماکن و رستوران های مسیر های کوه پیمایی، کمک به مصدومان و حادثه دیدگان در مسیر پیاده روی و کوه پیمایی، کمک به شهروندان در مواقع اضطراری از جمله طوفان و باران های شدید و رگباری که در محورهای کوهستانی خصوصا "توچال" به وقوع می پیوندد، از جمله اقدامات این یگان است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: حضور مستمر و مدام پلیس با استفاده از گشت های خودرویی، موتورسوار و پاس های پیاده در مسیرهای تعیین شده در محورهای کوهستانی که با اقتدار کامل با معضلات اجتماعی و هنجارشکنان برخورد قاطع داشته نیز از جمله اقدامات این یگان است.

وی با ارائه آمار عملکردی در این خصوص تاکید کرد: تذکر و برخورد بامظاهر ناهنجاری های اجتماعی، تذکر و برخورد با مزاحمان نوامیس و آلودگی صوتی و دستگیری مجرمان از دیگر اقدامات پلیس کوهستان در این سال ها بوده است.

به گفته رییس پلیس پیشگیری پایتخت با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شده است که حضور خانواده ها در اماکن کوهستانی بیشتر از گذشته شده که این نشان دهنده میزان بالای امنیت و آرامش در این مناطق است که مرهون زحمات کارکنان و ماموران این یگان در طول خدمت است.

خانچرلی به گوشه ای از اقدمات صورت گرفته در هفت محور کوهستانی "توچال"، "کوهسار"، "جمشیدیه"، "پرواز"، "دارآباد"، "درکه" و "دربند" طی تیرماه امسال اشاره گرد و در پایان گفت: برخورد با 16 تن از اشراری که با ایجاد درگیری اقدام به سلب آسایش شهروندان می کردند. دستگیری 46 نفر به اتهام شرب خمر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و افرادی که در کوهستان ها حضور پیدا می کنند، شناسایی و بازداشت سه سارق، شناسایی و بازداشت 12 معتاد پرخطر، توقیف 14 دستگاه خودرو و موتورسیکلت به اتهام تخلفاتی که مالکان و رانندگان آن انجام داده بودند، امداد و نجات پنج مصدوم و کشف سلاح و مواد مخدر از مهمترین اقدامات پلیس در کوهستان است.



