درگیری لفظی وزیر امور خارجه فرانسه و سارکوزی بر سر سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوپوئن، دیروز نیکولا سارکوزی که برای تعطیلات به مراکش سفر کرده در یک نشست صمیمانه از سیاست دولت اولاند در قبال سوریه انتقاد کرده و گفته بود: « پاریس باید در این خصوص قاطع تر عمل کند. زمانی که من رئیس جمهور بودم در مورد موضع من در قبال کشور لیبی انتقاد میکردند ولی من حداقل اهل اقدام کردن بودم.»

امروز نیز لورانت فابیوس در گفتگو با رادیو RTL و در واکنش به گفته های سارکوزی عنوان کرد: « تنها خاطره ای که من از اقدام سارکوزی در قبال سوریه دارم این است که یک بار در سال 2008 بشار اسد را برای مراسم جشن ملی فرانسه دعوت کرده بود.» لورانت فابیوس که به ظاهر از انتقاد سارکوزی ناراحت بود گفت: «این گفته های او را باید به حساب حرف های تعطیلاتش گذاشت.»

فردریک لوفوبر، وزیر سابق گردشگری فرانسه نیز با بیان اینکه این گفته ها در شان یک وزیر امور خارجه نیست گفت: « فابیوس با اتخاذ سیاست فروتنی و سکوت باید به وظیفه خطیری که بر عهده اوست بپردازد.»

