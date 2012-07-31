غیبت احتمالی شش بازیکن اصلی صبا در بازی برابر پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم شب گذشته در سومین مسابقه خود در لیگ برتر برابر ملوان بندرانزلی قرار گرفت که دو بازیکن این تیم یعنی مجید هوتن و مسعود حق‌جو با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شدند. به این ترتیب این دو بازیکن به خاطر محرومیت قادر نیستند در بازی هفته آینده برابر پرسپولیس به میدان بروند.

هفته گذشته و در جریان بازی صبا با ذوب آهن هم سه بازیکن اصلی صبا به نام‌های محمد آرام طبع، سعید لطفی و مجید حیدری آسیب دیدند که به گفته یحیی گل محمدی برای بهبودی کامل به 20 روز زمان نیاز دارند.

محسن خلیلی هم که پیش از شروع فصل مصدوم بود هنوز تمرینات گروهی خود را آغاز نکرده است تا به این ترتیب تعداد بازیکنان غایب صبا برابر پرسپولیس به شش نفر برسد.

تیم فوتبال صبای قم و پرسپولیس روز یکشنبه هفته آینده از ساعت 22:30 در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در چارچوب هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.