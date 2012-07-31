به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عارف آرام با بیان اینکه شورای ساماندهی سالمندان، شهریور ماه در استان تشکیل می‌شود اظهارکرد: این شورا برنامه‌های استان برای سالمندان را ساماندهی و اقدامات دستگاه‌ها را در این زمینه هماهنگ می‌کند.

وی افزود: با توجه به افزایش سن جمعیت استان، به نظر می‌رسد باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و امکانات آنها در این زمینه، در یک تشکیلات منسجم هماهنگ و بکارگیری شود.

وی در خصوص موضوعات قابل طرح و پیگیری در شورای استانی سالمندان گفت: تخصیص دست کم دو صندلی از اتوبوس‌های شرکت واحد و اتوبوس‌های بین شهری به سالمندان، مناسب‌سازی معابر شهری و اماکن عمومی که برای سالمندان قابل استفاده باشند، احداث بخش ویژه سالمندان در بوستان‌ها و تفریح‌گاه‌های سطح شهرها، استفاده از پتانسیل‌های رسانه‌ی ملی برای طرح موضوعات مربوط به سالمندان و ایجاد ردیف‌های خاص تسهیلاتی برای سالمندان که با تخفیف و بدون نوبت به آنها ارائه شود از جمله مسائلی است که برای طرح در اولین جلسات این شورا پیش‌بینی شده است.

آرام همچنین از راه‌اندازی صدای مشاور سالمند در استان در آینده‌ نزدیک خبر داد و گفت: این سامانه در نظر دارد به صورت حضوری و تلفنی به سالمندان، مشاوره بدهد.

وی بالا بردن اطلاعات عمومی برای خانواده‌ها و افراد مرتبط با سالمندان و افزایش آگاهی‌های تخصصی در مورد زندگی سالمندان را از جمله اهداف این سامانه برشمرد.

وی افزود: همچنین حل مشکلات روحی و روانی که سالمندان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند با دیگران در میان بگذارند و راهنمایی خانواده‌های دارای سالمند برای شناخت بیشتر از امکانات جامعه و دستگاه‌های دولتی در مورد سالمندان برای راه‌اندازی این سامانه اجتماعی، به عنوان هدف تعیین شده است.

کارشناس مسؤول سالمندی بهزیستی خراسان رضوی یادآور شد: با توجه به اینکه جمعیت کل کشور با حرکتی شتابنده به سوی سالمندی حرکت می‌کند و استان ما هم از این حرکت مستثنی نیست، ما باید خود را برای ورود به دهه‌ای که به نظر می‌رسد با بحران سالمندی جامعه روبرو باشیم آماده کنیم.

وی بیان کرد: با در نظر گرفتن میزان سالمندان در کل جمعیت، هم‌اکنون چیزی حدود 500 هزار سالمند در خراسان رضوی زندگی می‌کنند.

وی با یادآوری اینکه مراکز نگهداری و ارائه‌ی خدمات به سالمندان در استان در دو سال گذشته نزدیک به 50 درصد افزایش یافته گفت: البته نتیجه‌ این رشد این بوده که اکنون هیچ سالمندی پشت نوبت خدمات نداریم و در دو سال آینده نیز چنین مشکلی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 2 هزار و 800 سالمند از مراکز تحت نظر بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند گفت: بهزیستی استان برای یک هزار سالمند مقیم مراکز یا خدمت‌ گیرنده در منزل، سالانه 2 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که مبلغ سرانه آن بین 170 تا 200 هزار تومان در ماه است.

وی تعداد مراکز فعال سالمندان استان را 41 و تعداد مراکز سالمندان مشهد را 27 واحد ذکر کرد که در زمینه خدمات شبانه روزی، روزانه و خدمات توانبخشی در منزل فعالیت می کنند.

به گفته‌ آرام یک هزار و 474 سالمند در 11 مرکز شبانه‌روزی، یک هزار و 200 نفر در منزل و 90 نفر به صورت روزانه از مراکز یاد شده، خدمت دریافت می‌کنند.

شایان ذکر است بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر حدود 8 درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند.

کارشناسان جمعیت پیش‌بینی می‌کنند ایران در 20 - 30 سال آینده بحران سالمندی جمعیت روبرو می‌شود و باید از هم‌اکنون خود را برای مواجه شدن با شرایط جدید آماده کند.