بیش از 6هزار آزمایش دوپینگ در المپیک/ انواع روشها و داروهای دوپینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از بازیهای المپیک 6250 نمونه برای دوپینگ از ورزشکاران گرفته می شود، تا صبح دیروز 1461 آزمایش خون و ادرار توسط گروه 1000 نفری ستاد ضد دوپینگ المپیک گرفته شده است که از این تعداد بخش اعظم را آزمایش ادرار و بخشی را آزمایش خون تشکیل داده است.

ژاگ راگ رئیس کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که سختگیری روی تقلبهای دوپینگی در آغاز بازیهای المپیک موفقیت آمیز بوده است، افرادی که آزمایشها را انجام داده اند 100 ورزشکار را به عنوان افرادی اعلام کردند که در ماه های اخیر از داروهای ارتقای عملکرد استفاده کرده اند.

تیم ویژه از دانشمندان ضد دوپینگ المپیک لندن 24 ساعت شبانه روز بیش از 60 هزار نمونه خون و ادرار از تمام شرکت کنندگان آزمایش می کنند

استفاده از روشهای دوپینگی که دارای یه معیار ارتقای علمکرد، تهدید سلامتی ورزشکار یا تخطی از روحیه ورزشکاری هستند در رقابتهای ورزشی ممنوع شده اند.

در این راستا می توان نام برخی داروها و روشها را مورد بررسی قرار داد که در رقابتهای ورزشی به عنوان دوپینگ مصرف می شوند.

اریتروپویتین (EPO)

یک هورمون پپتید است که به طور طبیعی توسط بدن انسان تولید می شود. EPO از کلیه ها خارج می شود و روی مغز استخوان تأثیرگذار است تا تولید سلولهای قرمز خونی را تحریک کند.

ورزشکاران با تزریق این دارو تلاش می کنند که غلطت سلولهای خونی خود را افزایش داده و به تبع آن ظرفیت هوازی خود را نیز بالا ببرند.

سوء استفاده از این دارو می تواند خطراتی برای ورزشکاران داشته باشد، گفته می شود که این دارو با تغلیظ خون می تواند بیماریهای ملکی را چون بیماریهای قلبی، سکته و بیماریهای مغزی به دنبال داشته باشد، تاکنون EPO موجب مرگ چندین ورزشکار شده است.

CERA

CERA نسل سوم از اریتروپویتین است، این دارو برخلاف EPO نیازمند تزریق در تعداد دفعات کمتر است چرا که داوم آن در بدن بیشتر است. ورزشکاران از این دارو برای افزایش ظرفیت برد اکسیژن خود استفاده می کنند تا بتوانند تحمل خود را افزایش دهند، همچنین ممکن است بعد از تمرین برای تسریع بازگشت به حالت عادی استفاده می شود.

استروئید آنابولیک

این دارو شبیه تستوسترون است، هورمون مردانه که تاحد کمتری در زنان نیز تولید می شود. از آنجا که تستوسترون و داروهای مشابه بر رشد ماهیچه تأثیرگذار هستند، سطح خون را افزایش می دهد و به ورزشکاران کمک می کنند که سایز ماهیچه ها و قدرت آنها را بیشتر کنند.

امسال بیش از یک هزار نفر از جمله 150 پزشک نمونه های خون و ادراد ورزشکاران المپیک 2012 لندن را به عنوان یکی از سختگیرترین ستادهای ضد دوپینگ که تاکنون در المپیک وجود داشته در لندن فعال هستند

هورمون رشد

هرمون رشد انسانی که از آن با عنوان somatotrophin یاد می شود. هورمون رشد (GH) هورمونی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز آزاد می‌شود. هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی پروتئینی دارد.

این هورمون موجب افزایش رشد استخوانی در صفحات رشد می‌شود. هورمون رشد در متابولیسم کربوهیدراتها و چربی در بدن نقش دارد و مقدار مصرف گلوکز بوسیله قسمت اعظم سلولهای بدن را کاهش می‌دهند و بجای آن گلوکز را به چربی تبدیل می‌کنند.

دیورتیک‌ها (ادرار آورها)

دیورتیک‌ها، مدر یا ادرار آور هستند که که موجب افزایش حجم ادرار انسان می شوند، ورزشکاران از این دارو برای پنهان کردن مصرف داروهای ممنوع استفاده می کنند. این دارو می تواند به ورزشکاران در کم کردن وزن نیز کمک کند.

دوپینگ خونی

محققان هنوز نتوانسته اند روش های تشخیصی برای همه انواع غیرمجاز دوپینگ خونی ارائه کنند. در این نوع دوپینگ ورزشکاران خون خود یا دیگری را گرفته و آن را نگه می دارند و پیش از مسابقه آن را دوباره به بدنشان تزریق می کنند تا شمار گلبول های قرمز خود را افزایش دهند.

این کار سبب می شود که ظرفیت حمل اکسیژن در خون بیشتر شود و توان و سرعت ورزشکار افزایش یاید.

انسولین

انسولین یک هورمون طبیعی بدن است که از پانکراس ترشح شده و سطح گلوکز در خون را کنترل می کند. به طور متوسط حدود 20 گرم گلوکز در جریان خون در حال چرخش است. پانکراس در زمان افزایش سطح گلوکز در خون، انسولین و همزمان با کاهش سطح گلوکز، گلوکاگون ترشح می کند. افراد دیابتی نیاز به تزریق انسولین برای جلوگیری از افزایش قند خون دارند.

ورزشکاران از این دارو زمانی استفاده می کند که نیازمند سطح بالایی از تحمل هستند. سوء استفاده از این دارو همراه هورمون رشد یا استروئید آنابولیک می تواند به رشد ماهیچه منتهی شود.

دوپینگ ژنی

استفاده غیر درمانی از ژنها، عناصر ژنی و یا سلولها که احتمال ارتقای عملکرد ورزشی را داشته باشد، دوپینگ ژنی تلقی می شود.

تحقیقات زیادی در مورد بررسی اثرات ژن‌ها بر عملکرد ورزشی صورت گرفته است؛ اما هنوز علم ژنتیک و دوپینگ ژنی ابهامات زیادی در بردارد.