سومین کتابخانه سیار روستاهای خراسان شمالی به بهره برداری رسید

سید علی ارکانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: پس از بهره برداری از کتابخانههای سیار روستایی در بخشهای راز و جرگلان، سومین کتابخانه سیار روستاهای خراسان شمالی نیز در بجنورد به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه این کتابخانه با اعتباری حدود 650 میلیون ریال راه اندازی شده است افزود: 400 میلیون ریال از این هزینه صرف خرید خودرو کتابخانه و 250 میلیون ریال نیز صرف خرید کتاب و سایر تجهیزات کتابخانهای شده است.
ارکانی فرد تصریح کرد: در این کتابخانه علاوه بر کتاب انواع تجهیزات شامل لپ تاب، سی دی، دوربین، وسایل بازی و سرگرمی و ... برای استفاده کودکان و نوجوانان روستایی تهیه شده است.
وی سطح پوشش این کتابخانه سیار را 20 روستا و حدود 800 عضو ذکر کرد و افزود: این کتابخانه هم اکنون در حال عضوگیری بوده و مطابق برنامه تقریبا هر 2 هفته یک بار به یک روستا باز میگردد.
این مسئول اضافه کرد: بر این اساس کتابخانه سیار بجنورد روستاهای بخش حصار گرمخان، باباامان، مهنان، کچرانلو، ارکان، به یدک و دیگر روستاهای موجود در اطراف بجنورد را تحت پوشش فعالیتهای خود قرار میدهد.
وی اظهار داشت: در این کتابخانهها مربی مسئول علاوه بر امانت دادن کتاب، فعالیتهایی چون قصه گویی، شعر خوانی، روخوانی کتاب، نمایش فیلم، کاردستی، بازی و سرگرمی و ... را برای کودکان و نوجوانان روستایی انجام میدهد.
ارکانی فرد افزود: همچنین مسابقات فرهنگی، فعالیتهای ادبی و هنری، برگزاری جشن و نمایشگاه، برگزاری اردوهای تفریحی و نیز بازدید از مراکز تفریحی و گردشگری از دیگر برنامههای کتابخانههای سیار روستایی در خراسان شمالی است.
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