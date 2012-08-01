نتایج جدیدترین تحقیقات درباره سردرد/ 90درصد سردردها عصبی اند

به گزارش خبرگزاری مهر، گر چه در اغلب موارد منشأ سردرد، بیماریهای خوش خیم می باشد، اما اولین مسأله ای که در برخورد با بیمار مبتلا به سردرد باید حل شود، عبارت است ازتشخیص بین علل خوش خیم و علل خطرناکترسردرد.

علل اصلی سردرد عبارتند از گشاد شدن عروق داخل و خارج جمجمه، التهاب عروق داخل و خارج جمجمه، عفونت عروق داخل و خارج جمجمه، انقباض ممتد عضلات کاسه سر و گردن، تغییر فشار داخل جمجمه.

همچنین انواع سردرد عبارتست از میگرن کلاسیک، سردرد عصبی، سردرد به علت عفونت مننژ(پرده های مغز)، سردرد به علت تومورهای مغزی، سردرد به علت فشار خون بالا، سردرد ناشی از بیماریهای چشم ، سردرد ناشی از بیماریهای سینوس، سـردرد ناشی از عفونت های دندانی و سردردهای آلرژیک.

در میگرن کلاسیک معمولاً پانزده تا سی دقیقه قبل از شروع این نوع سردرد، علایمی مثل ظهور نقاط نورانی در جلو چشم، تاری دید و منگی پدیدار می شود بسیاری از بیماران در این مرحله ترس از نور پیـــدا می کنند و ترجیح می دهند در اتاق تاریک استراحت کنند و پاره ای دیگر تعریق شدید و تکرر ادرار پیدا می کنند.

تقریباً 90درصد از بیماران مبتلا به سردرد دچار سردرد سردرد عصبی هستند. علت پیدایش این نوع سردرد، انقباض عضلات کاسه سر، گردن، شانه و صورت بوده و مهمترین دلیل پیدایش این انقباض ها، هیجانات عصبی است.

سردرد به علت عفونت مننژ(پرده های مغز): درد در این بیماران به صورت فشرده بوده و تمام سر را فرا می گیرد، با استراحت کاهش می یابد و با حرکت تشدید می شود. وجود علایمی چون تب و سفتی گردن به تشخیص کمک می کند.

سردرد به علت تومورهای مغزی: این نوع سردرد ها معمولاً متناوب بوده و در اوایل صبح شدیدتر است، بیشتر ماهیت حمله ای دارد، با حرکت سر، بلند کردن بار، عطسه و به خصوص سرفه تشدید می شود. معمولاً سردرد همراه با اختلالات خواب همراه است و گاه بیمار به علت سردرد از خواب بیــــــدار می شود.

سردرد به علت فشار خون بالا: سردرد در این بیماران، معمولاً زمانی ظاهر می شود که فشارخون بسیار بالا باشد؛ این نوع سردرد غالباً در ناحیه پس سر متمرکز بوده، و با درمان فشارخون در اکثر موارد از بین می رود.

سردرد ناشی از بیماریهای چشم: عیوب انکساری چشم ، سبب پیدایش سردردهای مکرر در ناحیه می شود، اما سردرد ناشی از آب سیاه با چشم درد شدید همراه بوده و معمولاً در ناحیــه پیشانی متمرکز می شود و اغلب با تهوع و استفراغ همراه است.

سردرد ناشی از بیماریهای سینوس:سردردهای ناشی از التهاب و عفونت سینوسها اغلب در ناحیه پیشانــــی متمرکز می شود؛ این دردها با حرکت سر و دراز کشیدن تشدید می شود و پس از بیدار شدن از خــواب به حداکثر شدت خود می رسد؛ این سردردها با درمان التهاب یا عفونت سینوس ها برطرف می شوند.

سـردرد ناشی از عفونت های دندانی: این نوع سردرد ها غالباً از ناحیه صورت شروع و بتدریج به تمام کره سر منتشر می شود و با درمان عفونت دندانی، درد از بین می رود.

سردردهای آلرژیک: این نوع سردردها متعاقب تماس فرد بیمار با ماده حساسیت زا ایجــــاد می شود؛ معمولاً همراه با این نوع سردرد سایر علایم حساسیت مثل آبریزش از بینی ، سرفه، عطسه و گاهی اسهال دیده می شود.

یکی از رایج ترین داروهای درمان سردرد استامینوفن و کدئین است اما مصرف بیش از اندازه استامینوفن کدئین، متابولیسمی را در بدن ایجاد می کند که برای کبد مضر است.