عرضه لوح فشرده مجموعه آثار آیت الله خراسانی(ره)

سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: لوح فشرده مجموعه آثار آیت الله خراسانی(ره) حاوی متن کامل 14 جلد کتاب از آثار آیت الله خراسانی(ره) شامل معارف الائمه، الامامة عند الشیعة الامامیه، البدعیة و التحریف، بینه رحمت، تلخیص النحو، آهی سوزان برای منتظران امام زمان(عج)، مهدی منتظر، منظومه عربی در رجال، جهاد اکبر و مخطوطات است.



وی گفت:‌هدف از تولید این لوح فشرده جمع آوری و عرضه مجموعه آثار آیت الله خوانساری و همچنین پژوهش و تحقیق محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه بوده است.



مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور با اشاره به برخی از قابلیت های پژوهشی این لوح فشرده اظهارداشت: جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب، متن و ترجمه کامل قرآن کریم به همراه قابلیت جستجو در آیات، ارتباط واژگان متون با 10 دوره لغت نامه عربی و فارسی، قابلیت های متنوع پژوهشی، یادداشت برداری و چاپ از جمله قابلیت های این لوح فشرده است.



وی بیان کرد: هم اکنون این لوح فشرده وارد بازار شده و علاقه مندان می توانند آن را از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی در سطح کشور و همچنین پایگاه فروش اینترنتی مرکز نور با عنوانwww.noorshop.ir دریافت کنند.



هاشمی در پایان گفت: مرکز نور در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در بخش حوزوی و همچنین در بخش شبستان اصلی حضور دارد