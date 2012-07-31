سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: لوح فشرده مجموعه آثار آیت الله خراسانی(ره) حاوی متن کامل 14 جلد کتاب از آثار آیت الله خراسانی(ره) شامل معارف الائمه، الامامة عند الشیعة الامامیه، البدعیة و التحریف، بینه رحمت، تلخیص النحو، آهی سوزان برای منتظران امام زمان(عج)، مهدی منتظر، منظومه عربی در رجال، جهاد اکبر و مخطوطات است.
وی گفت:هدف از تولید این لوح فشرده جمع آوری و عرضه مجموعه آثار آیت الله خوانساری و همچنین پژوهش و تحقیق محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه بوده است.
مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور با اشاره به برخی از قابلیت های پژوهشی این لوح فشرده اظهارداشت: جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب، متن و ترجمه کامل قرآن کریم به همراه قابلیت جستجو در آیات، ارتباط واژگان متون با 10 دوره لغت نامه عربی و فارسی، قابلیت های متنوع پژوهشی، یادداشت برداری و چاپ از جمله قابلیت های این لوح فشرده است.
وی بیان کرد: هم اکنون این لوح فشرده وارد بازار شده و علاقه مندان می توانند آن را از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی در سطح کشور و همچنین پایگاه فروش اینترنتی مرکز نور با عنوانwww.noorshop.ir دریافت کنند.
هاشمی در پایان گفت: مرکز نور در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در بخش حوزوی و همچنین در بخش شبستان اصلی حضور دارد
قم-خبرگزاری مهر: مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور از عرضه لوح فشرده مجموعه آثار آیت الله خراسانی(ره) توسط این مرکز خبر داد.
سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: لوح فشرده مجموعه آثار آیت الله خراسانی(ره) حاوی متن کامل 14 جلد کتاب از آثار آیت الله خراسانی(ره) شامل معارف الائمه، الامامة عند الشیعة الامامیه، البدعیة و التحریف، بینه رحمت، تلخیص النحو، آهی سوزان برای منتظران امام زمان(عج)، مهدی منتظر، منظومه عربی در رجال، جهاد اکبر و مخطوطات است.
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