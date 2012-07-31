آثار مثبت روحی و جسمی تغذیه نوزدان با شیر مادر غیر قابل انکار است

جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فواید و آثار بسیار مثبت تغذیه نوزادان با شیر مادر، باید به منظور تشویق و ترغیب مادران در این زمینه به فرهنگ سازی در جامعه پرداخت.

لزوم نهادینه شدن فرهنگ تغذیه نوزادان با شیر مادر در جامعه

وی عنوان کرد: تغذیه نوزادان با شیر مادر، علاوه بر اینکه از لحاظ روانی برای مادر و نوزاد آثار مثبت بسیاری دارد، تمام نیاز نوزاد به مواد غذایی و ویتامین ها را تامین می کند و موجب پیشگیری از بسیاری از بیماریها در سنین بالاتر خواهد شد، به همین منظورهمزمان با روز جهانی شیر مادر، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برنامه هایی در راستای نهادینه کردن تغذیه نوزادان با شیر مادر، تدارک دیده است که به آموزش همگانی شهروندان در این زمینه خواهد پرداخت.

ضرورت آشنایی خانواده ها با فواید تغذیه نوزاد با شیر مادر

واشانی گفت: از جمله این برنامه ها می توان به توزیع تراکت و بروشورهای حاوی مطالب آموزشی و اطلاعات پزشکی در زمینه فواید شیر مادر و تغذیه نوزاد با آن و اثرات مثبت این عمل در پیشگیری از بسیاری از بیماریها در آینده، اشاره کرد، همچنین مسابقه پیامکی ویژه کارکنان شبکه بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است که به پنج نفر از برندگان به قید قرعه جوایزی تعلق خواهد گرفت.

این مسئول افزود: همایش و جشنی ویژه روز جهانی شیر مادر، با همکاری شهرداری و اداره بهزیستی شهرستان، نیز از سوی شبکه بهداشت و درمان شهریار در نظر گرفته شده است که در روز پنج شنبه مورخ 12 مرداد ماه جاری در پارک کودک، برگزار خواهد شد.

ارائه مشاوره رایگان، گامی در جهت فرهنگ سازی در جامعه

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهریار ادامه داد: مشاوران و متخصصان در مرکز مشاوره شیردهی واقع در مجموعه بهداشتی "شهید سهراب علی بخشی" واقع در خیابان انقلاب، جنب امامزاده اسماعیل(ع)، همه روزه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و معاینات رایگان مادران شیرده و نوزادان هستند.