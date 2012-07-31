مصوبات آب روستایی در بشاگرد اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبالحمید حمزه پور پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از توجه ویژه استاندار به انجام خدمات زیربنایی در روستاها بخصوص تامین آب آشامدینی از اجرا و پیشرفت مناسب مصوبات سفرمشاور رییس جمهور استاندار به شهرستان بشاگرد در بخش آبرسانی به روستاها در این منطقه خبر داد.

وی افزود: مصوبه حفر چاه در روستاهای دهندر میرعمر، کور، بن حصار، احمدآباد منو، دلکی، زمین تومان از حوزه گافر و پارامون در مراحل پایانی قرار داد.

حمزه پور بیان داشت: آبرسانی سیار با تعداد بیش از 17 دستگاه خودرو در حال انجام است در حالیکه طبق مصوبه سفر استاندار 9 دستگاه به این امر در نظر گرفته شده بود که باتوجه به نیاز مبرم و با هماهنگی فرماندار شهرستان هشت دستگاه به تعداد تانکرهای مصوب افزوده شد.

وی استقرار 20 دستگاه تانکر ثابت و تهیه 25 کیلومتر لوله انتقال آب را از مصوبات سفر استاندار به بشاگرد عنوان کرد و افزود: خرید لوله انجام و چهار دستگاه تانکر ثابت فعال و 15 تانکر سیار مهیا شده است.

حمزه پور توزیع آب رایگان و احداث دو چاهک در روستاهای دومرخ و شنو در حوزه بخش گوهران را از دیگر اقدامات در دست اجرا عنوان کرد.

مدیرعامل آبفارهرمزگان اظهارداشت: آبرسانی سیار، تامین آب از چشمه و لوله برای 200 روستای بشاگرد در اولویت کاری شرکت است و به طور مستمر انجام می شود.

به گزارش مهر، پیش از این جلیل بشارتی مشاور رئیس جمهور در امور مناطق محروم در نشست شورای اداری شهرستان بشاگرد که اواخر فروردین ماه برگزار شد بر مرتفع شدن مشکلات بخش آب روستاهای محروم تاکید کرده بود.