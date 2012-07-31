چهارمین جایگاه "سی ان جی" شاهرود افتتاح شد

محمد جیرانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح چهارمین جایگاه عرضه گاز سی ان جی شهرک مسکن مهر شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جایگاه در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و 15 میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

وی افزود: این جایگاه با چهار اسپنسر و هشت نازل ظرفیت دو هزار مترمکعب سوخت رسانی بر ساعت را دارد.

شهردار شاهرود در پایان با اشاره به اینکه پیش از این تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی این شهر پاسخگوی نیازها نبود و موجب معطلی شهروندان در این جایگاه‌ها می‌شد، تصریح کرد: با افتتاح این جایگاه مشکلات صفوف طولانی در جایگاه‌های شهرستان تا حدود زیادی مرتفع می شود.