بهسازی بزرگراههای محدوده شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در راستای اجرای طرح "نگهداشت شهر از نگاه شهروندان" اتوبانهای سطح محدوده شرق تهران که شامل اتوبان امام علی(ع)، اتوبان باقری و بخشی از دماوند است، بهسازی و مناسب سازی می شوند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح افزود: با توجه به حجم بالای تردد خودروها در این بزرگراهها، نسبت به ترمیم و لکه گیری آسفالت اتوبانهای مذکور اقدام می شود.

شادالوئی به اهمیت بهسازی، معماری و منظر شهری در محورهای بزرگراهی اشاره کرد و گفت: در این بزرگراهها یکی از موضوعات اساسی، مسئله تأمین روشنایی است تا ضمن افزایش ایمنی تردد خودروها، شاهد کاهش تصادفات رانندگی باشیم.

وی با اشاره به انجام نقاشی بر روی تمام دیواره اتوبان شهید باقری اظهار داشت: در تلاش هستیم با انجام نقاشی دیواری بر روی سطوح دیواره های معابر عمومی و بزرگراهها، چهره شادابی در محیطهای شهری ایجاد کنیم.

شادالوئی در ادامه گفت: در این نقاشیها از تصاویر و مضامینی استفاده شده است که موجب ماندگاری در اذهان شهروندان فهیم می شود.