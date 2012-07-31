طرح پزشک خانواده در مشگین شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز این طرح در مشگین شهر اضافه کرد: تا اول مهرماه این طرح در تمام شهرهای استان اردبیل اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در در شهرهای بالای 25 هزار نفر یادآور شد: بعد از سرشماری، جمع‌آوری اطلاعات و ثبت آنها در سامانه مورد نظر این طرح به عنوان اولین شهر استان در مشگین‌شهر آغاز می‌شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان افزود:‌ براساس اطلاعات وارده به سامانه الکترونیکی خانواده ها می‌توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و براساس پزشکان خانواده تعیین شده پزشک مورد نظرشان را انتخاب کنند تا پوشش درمانی آنها از طریق پزشک تعیین شده آغاز شود.

به گفته وی در این طرح هر پزشک خانواده دو هزار و 500 نفر را زیر پوشش خدمات قرار می‌دهند که تلاش می شود در گام اول اجرا رضایت عمومی در این طرح جلب شود.

پورفرضی با بیان اینکه سطح اول نظام پزشک خانواده به صورت پزشک عمومی تعریف شده است، تصریح کرد: در اجرای این طرح ویزیت و تامین دارو به شکل رایگان است.

وی از اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای پارس‌آباد، خلخال و گرمی تا دو ماه آینده خبر داد و عنوان کرد: در مرکز استان نیز با توجه به ثبت 50 درصد اطلاعات در سامانه از اول مهرماه شاهد اجرای طرح خواهیم بود.

