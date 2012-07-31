به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح سه ‌شنبه در نشست شورای درآمد استان بوشهر اظهار داشت: پرداخت مالیات در فرهنگ اسلامی یک تکلیف قانونی و شرعی است که باید فرهنگ‌سازی لازم برای پرداخت مالیات انجام شود تا شاهد پرداخت صحیح و به‌موقع مالیات باشیم.

وی به خوداظهاری مالیاتی اشاره کرد و بیان داشت: از 40 هزار خود اظهاری مالیاتی، یک‌هزار و 700 مورد آن دستی و مابقی الکترونیکی است که باید تلاش بیشتری برای توسعه فرهنگ خود اظهاری پرداخت مالیات به منظور پاک کردن مال صورت بگیرد.

استاندار بوشهر به سهم مالیاتی استان بوشهر از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور اشاره کرد و عنوان داشت: 2.8 درصد از 29 هزار و 400 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور سهم استان بوشهر است که میزان قابل توجهی است.

وی از 269 میلارد تومان درآمد مالیاتی استان بوشهر طی چهار ماه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و افزود: این میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته دارای 13 درصد رشد بوده است.

جهانبخش به دریافت 480 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری 779 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دریافت شود که نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش خواهد داشت.

وی به جایگاه استان بوشهر در برخی از شاخص‌های ارائه شده اشاره کرد و افزود: استان بوشهر با توجه به شاخصهای ارائه شده از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال مالی گذشته رتبه دوم در کشور را کسب کرد.