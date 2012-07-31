عرضه «الحان الذاکرین» برای نخستین بار در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه آموزشی «الحان الذاکرین» قابل استفاده برای کاربران حرفه ای صدا، به ویژه مداحان اهل بیت (ع) و مبلغان مذهبی به تازگی از سوی موسسه فرهنگی هنری «آوای مهربانی» منتشر شده است.

این مجموعه آموزشی با موضوع آموزش مسائل مرتبط با لحن و صوت، مرجع ارزشمندی برای دانش آوازی ذاکرین و مداحان اهل بیت (ع) در تمام مناسبت های مذهبی و تولید سبک های نوحه، مدح و مولودی بوده و شامل چهار بخش است.

«الحان الذاکرین 1» کتاب «علم الالحان» شامل مبانی نظری آواز ایرانی، مباحث شعرشناسی، اصول و مهارت های صداسازی و بهداشت صوتی است. «الحان الذاکرین 2» نیز آلبوم صوتی «الحان الذاکرین»، ویژه مداحان اهل بیت (ع)، شامل 192 گوشه در 12 مقام آوازی (هفت دستگاه و 5 آواز) را در بر می گیرد. «الحان الذاکرین 3» کتاب «بحورالالحان» ویژه ذاکرین، شامل گلچین اشعار آیینی و مناسبتی با ذکر نام دستگاه ها، آوازها و گوشه ها، با مقدمه شاعر توانمند و مداح محترم حاج علی انسانی بوده و «الحان الذاکرین 4» شامل نرم افزار هوشمند چندرسانه‌ای است.

مجموعه آموزشی «الحان الذاکرین» از سوی فرهنگی هنری «آوای مهربانی» منتشر و در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با 20 درصد تخفیف عرضه می شود.

بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ادامه دارد.