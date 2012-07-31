جولای،ماه اعتراضات در امریکا/ از اعتصاب بی خانمها تا راهپیمایی آتش نشانها

به گزارش خبرگزاری مهر، وبسایت هفته نامه سیاسی نشنال ژورنال در یک گزارش تصویری به بررسی اعتراضات ماه گذشته میلادی در آمریکا پرداخته است.

این اعتراضات در واکنش به مسائل گوناگونی انجام شده است: از اعتراض به ممنوعیت فروش نوشابه های بدون الکل گرفته تا اعتراض به قوانین جدید مدارک شناسایی رای دهندگان، حقوق حیوانات، و درآمد های نامزد جمهوری خواهان. در ادامه تعدادی از عکس های این اعتراضات را مشاهده خواهید کرد.

2 جولای: پس از تصویب قانونی مبنی بر جریمه افراد بی سر پناه که جایی برای زندگی ندارند معترضین در شهر پورتلند اقدام به برگزاری تظاهرات اعتراضی کردند و شب را در پیاده رو های شهر پورتلند به صبح رسانند. کمرن ویتن، برگزار کننده این تظاهرات در اعتراض به این قوانین دست به اعتصاب غذا زد.

2 جولای: اعضای جنبش تسخیر شیکاگو در واکنش به محاکمه سه تن ازمعترضینی که دراعتراض به نشست ناتو دستگیر شده بودند، دست به تظاهرات زدند. این سه تن متهم به طرح ریزی حمله به مقر کمپین انتخاباتی باراک اوباما با کوکتل مولوتوف بودند. هر سه متهم که از دو ماه پیش در بازداشت به سر می بردند، تبرئه شدند.

9 جولای: معترضین نیویورکی به قانون منع فروش نوشیدنی های غیر الکی حاوی قند در برخی اماکن اعتراض می کنند. این قانون پیشنهاد شهردار نیویورک، مایکل بلومبرگ بوده است. هدف از این قانون بالا بردن سلامت نیویورکی ها اعلام شده است.

8 جولای: معترضین جنبش مووآن در اعتراض به سابقه مالی و ثروت های او در خارج از خاک آمریکا در ساوتهمپتن نیویورک دست به تظاهرات زدند. معترضین با حمل پلاکاردی میت رامنی را با دیوید کخ، مالک ثروتمند و صاحب دومین شرکت بزرگ خصوصی آمریکا مقایسه می کنند.

11 جولای: معترضین با زندانی کردن خود در قفس حمل حیوانات در مقابل دفتر صنایع خز ژک فربر اعتراض خود را به این صنعت اعلام می کنند.

16 جولای: معترضین کالیفرنیایی در تظاهراتی خواهان انتشار جزییات بیشتری از ثروت رامنی شدند. یکی از معترضین با حمل پلاکاردی از میت رامنی خواسته است مقدار دارایی های خود را اعلام کند.

19 جولای: تظاهرات اعتراضی در فینیکس آریزونا، بر علیه کلانتر کل استان ماریکوپای آریزونا که به برخورد نژادی با اسپانیایی تبارها در هنگام گشت متهم می باشد، برگزار شده است.

23 جولای: معترضین علیه بی توجهی دولت به بیماران مبتلا به ایدز و مسئله ایدز در واشنگتن دست به اعتراض می زنند. معترضین معتقدند در حالی که تریلیون ها دلار صرف جنگ و کمک به بانک هایی که اقتصاد آمریکا را به ویرانی کشانده اند، می شود، توجهی به مسئله ایدز نمی شود.

24 جولای: معترضین سیاپوست علیه قانون جدید رای دادن با مدارک هویتی جدید در پنسیلوینیا دست به اعتراض زدند. در صورت عملی شدن قانون رای دادن با مدارک هویتی جدید جمعیت بزرگی از سیاهپوستان آمریکایی قادر به رای دادن نخواهند بود. در حالی که محافظه کاران پیشنهاد دهنده این طرح اعلام کردند این طرح مانع تقلب درانتخابات خواهد شد دموکرات ها و سیاهپوستان معتقدند جمهوری خواهان با پیشنهاد این طرح قصد دراند با دزدی نبرد کاخ سفید را پیروز شود.

24 جولای: تظاهرات اعتراضی وال استریتی ها علیه پایین بودن حداقل دستمزدها برگزار گردید.

24 جولای: اعتراض برای اصلاح قوانین اسلحه پس از کشتار آرورا. معترضین خواهان مقابله دولت اوباما با لابی اسلحه در آمریکا هستند. این تظاهرات در هنگام سفر اوباما به پورتلند انجام شده است.

25 جولای: معترضین "تسخیر گیلیئد" در واشنگتن به خاطر قیمت بالای داروی ایدز ساخت شرکت گیلیئد اعتراض می کنند. شرکت گیلیئد تا کنون میلیاردها دلار از فروش داروی ایدز سود کسب کرده است اما حاضر به پایین آوردن قیمت این دارو نیست.

25 جولای: رئیس قبیله وینمم وینتو به همراه فعالان محیط زیست به ساخت تونل برای انتقال آب در سکرمنتو کالیفرنیا اعتراض می کنند.

25 جولای: اعتراض اتحادیه های کارگری در رودآیلند به اخراج کارگران از اداره کار این ایالت انجام گردید.

26 جولای: راهپیمایی آتش نشانان به همراه رئیس کل سازمان ملی آتش نشانان آمریکا در فیلادلفیا. سازمان ملی آتش نشانان آمریکا پس از یک نبرد 20 ماهه موفق به افزایش دستمزد آتش نشانان شدند.