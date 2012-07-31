پذیرش بیش از هزار دانشجو در دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد قم

مجید لطفی نصب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمه متمرکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد قم، نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه یا آزمون علمی یا عملی دارد و بر اساس نمره کل و از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پس از انجام مصاحبه یا آزمون عملی و با توجه به صلاحیت های آنان پذیرش می شوند.

وی ادامه داد: رشته هدایتگران سیاسی با پذیرش 70 نفر و رشته تربیت مبلغ قرآن کریم با پذیرش 70 نفر از رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمه متمرکز این دانشگاه است.

لطفی نصب افزود: پذیرش مقطع کارشناسی ناپیوسته متمرکز بر اساس امتیاز کسب شده در کل داوطلبان در آزمون ورودی، اولویت های انتخابی و ظرفیت اختصاصی داده شده در دفترچه ثبت نام انجام می شود.



وی با اشاره به عنوان رشته های کارشناسی ناپیوسته متمرکز و میزان پذیرش دانشجو در هر رشته تاکید کرد: در رشته معماری 70 نفر، مهندسی آی تی گرایش آی تی 140 نفر، مهندسی آی تی گرایش تجارت الکترونیک 70 نفر و در رشته امور فرهنگی 70 نفر پذیرش داشته ایم.



معاون آموزش دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد قم با بیان اینکه این دانشگاه در رشته های رشته های توزیع و مصرف آب کشاورزی 50 نفر، تولید و پرورش گیاهان زینتی 50 نفر و آتش نشانی و خدمات ایمنی 70 نفر پذیرش دانشجو داشته است، اظهار داشت: همچنین این دانشگاه در رشته های مدیریت امداد و سوانح 70 نفر، حقوق قضایی و گرایش علوم ثبتی 70 نفر، حقوق قضایی گرایش ارشاد در امور مدنی 70 نفر، مدیریت گردشگری 70 نفر و گرافیک 70 نفر پذیرش داشته است.



وی ادامه داد: پذیرش واحد استانی در 16 رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بوده است و حدود یک هزار و 10 نفر دانشجو شاغل و آزاد نیز پذیرفته شده است که از این تعداد 465 نفر زن 545 نفر نیز می باشند.



لطفی نسب در پایان تاکید کرد: عدم مراجعه داوطلبان به مراکز آموزشی مربوط در روزهای تعیین شده برای ثبت نام، به منزله انصراف قطعی از رشته قبولی تلقی خواهد شد، همچنین زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در رشته های متمرکز از تاریخ 27 شهریور تا 30 شهریور سال جاری و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در رشته های نیمه متمرکز از تاریخ 2 مرداد تا 4 مرداد 91 است.

