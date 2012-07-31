  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

شیخ حسون:

برای هتک حرمت بارگاه حضرت زینب (س) باید از جسد من عبور کرد

برای هتک حرمت بارگاه حضرت زینب (س) باید از جسد من عبور کرد

مفتی سوریه در واکنش به تهدیدات اخیر گروه های تروریستی سلفی ووهابی این کشور اعلام کرد که تروریست ها برای هتک حرمت بارگاه حضرت زینب (س) باید از روی جسد من عبور کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ بدرالدین حسون مفتی سوریه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک خطاب به افراد مسلح و گروه های تروریستی در این کشور گفت: اگر تروریست ها بخواهند به آرامگاه حضرت زینب "س"آسیب برسانند و به آن اهانت کنند باید از جسد من عبور کنند.

اظهارات مفتی اعظم سوریه پس از آن مطرح می شود که تروریست های سوری که از سوی کشورهای عربی و غربی مورد حمایت همه جانبه قرار دارند اخیرا تهدید کرده اند بارگاه مطهر حضرت زینب (ع) را تخریب خواهند کرد.

در همین راستا "مها الدوری" نماینده فراکسیون پارلمانی الاحرار عراق در بیانیه ای ضمن محکوم کردن تهدیدات گستاخانه افراد مسلح سوری از موضع شیخ بدرالدین حسون قدردانی و آن را شجاعانه توصیف کرده است.

کد مطلب 1662410

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