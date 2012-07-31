مجتبی وحیدی مدیر تولید سریال "کلاه پهلوی" ساخته ضیاءالدین دری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ما تا روز دوم ماه رمضان همچنان در شهرک غزالی تصویربرداری این سریال را انجام میدادیم اما از اول مرداد کار متوقف شد.
وی افزود: با توجه به اینکه قرار است در شهریورماه پخش کلاه پهلوی آغاز شود با سرعت مشغول آماده سازی 20 قسمت اول سریال هستیم. تاکنون تدوین این قسمتها به پایان رسیده و با انجام برخی کارهای فنی مانند صداگذاری، موسیقی و افکت و اصلاح رنگ بر روی این قسمتها، بیش از یک سوم "کلاه پهلوی" آماده پخش از شبکه یک میشود.
داستان این سریال تاریخی مربوط به شهرستان کوچکی است که با ورود یک فرماندار جوان و متجدد به آن و صدور فرمان کشف حجاب توسط رضا خان دستخوش حوادث و وقایع محتلفی میشود.
کارگردانی این سریال را که از سال 80 تولید آن کلید خورده سیدضیاء الدین دری و تهیهکنندگی آن را محمدرضا تختکشیان برعهده دارد و امین حیایی، مریلا زارعی، محمدرضا شریفینیا، گوهر خیراندیش، داریوش فرهنگ، داود رشیدی و شقایق فراهانی از جمله بازیگران آن هستند. این پروژه تلویزیونی رکوردار طولانیترین بازه زمانی تولید در میان مجموعههای سیما محسوب میشود.
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