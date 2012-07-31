به گزارش خبرنگار مهر، «رنگ لثه ببر» مجموعه داستانی از حمید پارسا است که با 8 داستان کوتاه به عنوان یکی از کتابهای مجموعه قصه نو توسط نشر افکار منتشر شده است. «پروانه در شکن»، «عطر کاج»، «تانگو در مههای اهواز»، «تا مه برنخیزد»، «کلیسای رفتن»، «مردمکهای لیلی»، «داستانی درباره فوتبال» و «سیگار کشیدن با نمرد» عنوان داستانهای این کتاب هستند که در 95 صفحه منتشر شده است..
در ابتدای جلسه نقد این کتاب، محسن فرجی دبیر مجموعه قصه نو به بیان سخنانی درباره این مجموعه، هدفگذاریها، برنامههای آتی و معیارهای انتخاب کتاب برای چاپ در «قصه نو» خواهد پرداخت. حمید پارسا نویسنده اثر نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.
اما بهناز علیپور گسکری و آراز بارسقیان منتقدانی هستند که در این نشست به نقد و بررسی این مجموعه داستان خواهند پرداخت. حمید پارسا متولد 1356 در درود لرستان است که تک داستانهایش پیش از این در جشنوارههای مختلف مربوط به عرصه داستان کوتاه به عنوان برگزیده معرفی شدهاند.
نشست نقد و بررسی «رنگ لثه ببر» به عنوان چهاردهمین نشست ادبی هفت اقلیم، روز سهشنبه 17 مرداد از ساعت 17 تا 19 در فرهنگسرای رسانه به نشانی میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون برگزار میشود.
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