تيم فوتسال اهواز به عنوان قهرماني اين دوره از مسابقات دست يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" از مشهد ، اين رقابتها با انجام ديدار فينال و رده بندي مسابقات فوتسال به پايان رسيد و طي آن در ديدار فينال دو تيم اهوازو شيراز به مصاف هم رفتند كه تيم اهواز با غلبه 3 بر 2 برتيم شيراز به مقام قهرماني رسيد.

اين گزارش مي افزايد، درديداررده بندي نيز دو تيم زاهدان و كاشان به مصاف هم رفتند كه تيم زاهدان با نتيجه 8 بر 2 تيم كاشان را شكست داد تا مقام سوم را به خود اختصاص دهد.

شايان ذكر است : تيمهاي اهواز ، شيراز ، زاهدان و كاشان به ترتيب مقامهاي اول تا چهارم اين رقابتها را به خود اختصاص دادند.