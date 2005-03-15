به گزارش خبرنگار" مهر" از مشهد ، اين رقابتها با انجام ديدار فينال و رده بندي مسابقات فوتسال به پايان رسيد و طي آن در ديدار فينال دو تيم اهوازو شيراز به مصاف هم رفتند كه تيم اهواز با غلبه 3 بر 2 برتيم شيراز به مقام قهرماني رسيد.
اين گزارش مي افزايد، درديداررده بندي نيز دو تيم زاهدان و كاشان به مصاف هم رفتند كه تيم زاهدان با نتيجه 8 بر 2 تيم كاشان را شكست داد تا مقام سوم را به خود اختصاص دهد.
شايان ذكر است : تيمهاي اهواز ، شيراز ، زاهدان و كاشان به ترتيب مقامهاي اول تا چهارم اين رقابتها را به خود اختصاص دادند.
رقابتهاي جشنواره ورزشي دانشجويان پسر دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور - مشهد
تيم فوتسال اهواز به عنوان قهرماني اين دوره از مسابقات دست يافت
درآخرين روز رقابتهاي فوتسال جشنواره دانشجويان پسر دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور تيم فوتسال اهواز قهرمان اين دوره از رقابتها شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" از مشهد ، اين رقابتها با انجام ديدار فينال و رده بندي مسابقات فوتسال به پايان رسيد و طي آن در ديدار فينال دو تيم اهوازو شيراز به مصاف هم رفتند كه تيم اهواز با غلبه 3 بر 2 برتيم شيراز به مقام قهرماني رسيد.
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