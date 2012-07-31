  1. اقتصاد
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

صافدل به مهر اعلام کرد:

فهرست کامل کالایی که ارز 1226 تومانی می‌گیرند

فهرست کامل کالایی که ارز 1226 تومانی می‌گیرند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام فهرست کامل کالاهایی که در این مرحله از سوی بانک مرکزی ارز مرجع (دولتی) می‌گیرند، گفت: فعلا کالاهای اساسی در اولویت تامین ارز قرار دارند.

حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون اختصاص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی بانکها در حال انجام است و البته باید توجه داشت که اولویت اختصاص ارز مرجع، با کالاهای اساسی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 5 اولویت ارزی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی تعیین شده است، اولویت با گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، سویا، دارو، مواد اولیه ساخت دارو و تجهیزات پزشکی، حیوانات زنده، جوجه یک روزه، انواع آلیاژ آهنی، نورد، روغن‌های خوراکی و ماشین‌آلات چاپ است.

وی تصریح کرد: سایر اقلام کالایی باید ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا را با توافق با صادرکنندگان یا از محل‌هایی همچون صادرات کالا تامین کنند، به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کند، می‌تواند بدون محدودیت همچون سایر افراد، به واردات کالاهای مورد نیاز کشور بپردازد که البته جزء کالاهای اساسی نیستند، چراکه کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی می‌گیرند.

به گزارش مهر، نرخ ارز صادراتی بین 1500 تا 1600 تومان گزارش شده است.

به گفته صافدل، تمام تلاش بانک مرکزی تامین به موقع ارز مرجع برای کالاهایی است که نیاز است زودتر وارد کشور شوند.

کد مطلب 1662422

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