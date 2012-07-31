به گزارش خبرنگار مهر، طلاب ورودی حوزه‌های علمیه خواهران با مدرک سوم راهنمایی، دوره عمومی (کارشناسی) را طی هفت سال طی می‌کنند و براین اساس برنامه درسی این طلاب برای سال تحصیلی آینده، از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ابلاغ شد.

تعداد مجموع واحدهای درسی این دسته از طلاب در دوره عمومی 266 واحد است و از این میان 76 واحد دروس مربوط به سیکل و 190 واحد دروس مشترک با داوطلبان دارای دیپلم به شمار می‌رود. همچنین در برنامه درسی سال جاری دوره هفت‌ساله، عنوان درس‌ها و متونی که تدریس بر اساس آنها انجام خواهد شد، ارائه شده است.

در این راستا تعداد اندکی از مدارس علمیه خواهران، داوطلبان را با مدرک سوم راهنمایی جذب می‌کنند و سایر مدارس علمیه خواهران، طلاب را با حداقل مدرک دیپلم پذیرش می‌کنند.

تعداد افراد دارای مدرک سیکل که امسال برای ورود به حوزه‌های علمیه خواهران ثبت نام کرده و به مصاحبه معرفی شده‌اند 303 نفر بوده و نتایج نهایی پذیرش این دسته از طلاب همزمان با سایر طلاب مقطع سطح دو، 23 مردادماه اعلام خواهد شد.

تعداد مدارس علمیه‌ای که در سال تحصیلی 91ـ 92 طلاب را با مدرک سیکل پذیرش خواهند کرد نیز هشت مدرسه است که این مدارس علمیه در مسجد سلیمان، کامیاران، فارسان، احمدآباد یزد، علی‌آباد کتول، شاهرود، عسلویه، فهرج و تهران قرار دارند.

تعداد طلابی که با مدرک سیکل در حوزه مشغول به تحصیل هستند هزار و 274 نفر است.