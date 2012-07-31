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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

مویدی به مهر خبر داد:

کمبود گوشت قرمز در کرمان نداریم

کمبود گوشت قرمز در کرمان نداریم

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی کرمان گفت: در کرمان در زمینه تامین گوشت قرمز هیچ کمبودی نداریم.

فتح الله مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر آمار کشتار برای تامین گوشت قرمز در کرمان نسبت به چند ماه گذشته تا سه برابر افزایش یافته است.

وی افزود: اما به دلیل کمبود گوشت سرد و با توجه به افزایش مصرف این ماده پروتئینی به خصوص در ماه رمضان، در برخی از ساعات روز ممکن است برخی از فروشگاهها با کمبود روبرو شویم.

مویدی ادامه داد: در مجموع از نظر گوشت قرمز در کرمان هیچ گونه کمبودی وجود ندارد.

رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی کرمان همچنین قیمت هر کیلو گوشت گوساله درجه یک را 16 هزار تومان اعلام کرد و بیان داشت: گوشت گوسفند درجه یک هم کیلویی 18 هزار تومان و درجه دو کیلویی 14 تا 15 هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان کرمانی قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1662428

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