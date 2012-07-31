کمبود گوشت قرمز در کرمان نداریم

فتح الله مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر آمار کشتار برای تامین گوشت قرمز در کرمان نسبت به چند ماه گذشته تا سه برابر افزایش یافته است.

وی افزود: اما به دلیل کمبود گوشت سرد و با توجه به افزایش مصرف این ماده پروتئینی به خصوص در ماه رمضان، در برخی از ساعات روز ممکن است برخی از فروشگاهها با کمبود روبرو شویم.

مویدی ادامه داد: در مجموع از نظر گوشت قرمز در کرمان هیچ گونه کمبودی وجود ندارد.

رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی کرمان همچنین قیمت هر کیلو گوشت گوساله درجه یک را 16 هزار تومان اعلام کرد و بیان داشت: گوشت گوسفند درجه یک هم کیلویی 18 هزار تومان و درجه دو کیلویی 14 تا 15 هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان کرمانی قرار می گیرد.

