به گزارش خبرنگار مهر، مازیار یارعلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در سراسر کشور طرحی به نام ترانه‌های بارانی با حمایت شرکت‌های بزرگ مانند بنز اصفهان، بی‌ام‌وی، مزدا، جی‌وی‌سی و پایونور برای تولید آلبوم به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی بیان داشت: با اعلام فراخوانی در روزنامه‌ها از کسانی که به صورت حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای خواننده هستند برای شرکت در این طرح دعوت می‌شود و از میان آنها 15 نفر انتخاب می‌شوند.

مسئول طرح ترانه‌های بارانی با اشاره به اینکه هدف، معرفی کسانی است که صدای خوشی دارند، ادامه داد: افرادی که تاکنون شرایط انتشار آلبوم نداشته یا موقعیتی برای این کار پیش نیامده می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح ترانه‌های بارانی در چارچوب قوانین کشور است، تاکید کرد: خواننده‌های گمنام از این طریق می‌توانند در رسانه‌های ملی و ایرانی معرفی شوند.

یار علی گفت: هزینه‌های بالای موسیقی یکی از عوامل رو آوردن افراد به استودیوهای زیرزمینی و غیرمجاز و تولید آلبوم‌های بدون مجوز است که از طریق سایت‌ها و شبکه‌های غیر مجاز ماهواره‌ای پخش می‌شود.