کانون اندیشه انقلاب اسلامی در استان البرز تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، از تاسیس کانون اندیشه انقلاب اسلامی در استان خبر داد و اظهار داشت: از افراد علاقمند در حفظ اندیشه های امام و دستاوردهای انقلاب که از اساتید دانشگاه،‌ حوزه علمیه،‌ دانشجویان و ‌اصحاب رسانه هستند دعوت کردیم در کنار هم جمع شوند تا دستاوردهای انقلاب را با یکدیگر پیگیری کنیم که این حرکت بی نظیر و نو است.



وی با بیان اینکه هم اکنون در حال فراهم کردن بسترهای این کانون هستیم، گفت: طرح آن تهیه شده است و به تیم شورای سیاست گذاری مانند امام جمعه ها و دستگاه های فرهنگی ارسال تا نظریات اولیه خود ارائه دهند.



شورای هماهنگی تبلیغات مناسبت ساز هم است



وی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مناسبت ساز هم است، افزود: شورای هماهنگی تبلیغات در کشور مسئول برنامه ریزی هماهنگی مناسبت های مختلف است و متولی این برنامه ها شورا است که از مهم ترین آن روز قدس و 22 بهمن است و برخی مناسبت هایدیگر مانند 13 آبان ، بزرگداشت مناسبت 9 دی که مناسبت جدید است که توسط مردم این روز رقم خورده است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: موردی که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید داشته است رسیدن خط اصلی نظام به تمدن اسلامی است و جمهوری اسلامی تا کنون پیوسته در خط اصلی نظام بوده است.



وی افزود:‌رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر از پروپاگاندا ‌و تبلیغات سیاسی دشمنان که بسیار قوی عمل کرده اند سخن گفتند که دشمن همواره تبلیغات را در افکار عمومی به نحوی دنبال می کنند که مردم ایران دین گریز شده اند یا اینکه بگویند مردم از پیگیری مسئله فلسطین خسته شده اند.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: 9 دی را شورای هماهنگی با لحظه شناسی که داشت اعلام کرد و دشمنان بار دیگر شکست خوردند.



رسانه ها عرصه های حضور را رقم می زنند



کاشانی پور از خبرنگاران با نام بیدارگران بیدارگر یاد کرد و افزود:‌ آنچیزی که عرصه های حضور را رقم می زند رسانه ها است.



وی با اشاره به دیدار اخیر اعضای شورای هماهنگی با رهبر معظم انقلاب، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب یکی از ویژگی های شورای هماهنگی را لحظه شناسی و زمان شناسی و فراهم کردن عرصه برای خلق قله ها توسط ملت ایران بیان کردند.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با تاکید براینکه تعامل با رسانه باید بیشتر شود، اضافه کرد:‌ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاد مردمی و غیر دولتی است که در مسیر ناب جمهوری اسلامی حرکت می کند.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در صراط المستقیم انقلاب حرکت می کند



وی اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات درصراط المستقیم انقلاب حرکت می کند و شهروندان استان البرز در صحنه های مختلف حامی و پرچم دار انقلاب و نظام بوده اند.



وی در خصوص روز قدس سال جاری گفت:‌ برگزاری جلسات تخصصی در این راستا برگزار شده است و طراحی های نو برای این روز به صورت وسیع طراحی کرده ایم که در این روز برای حمایت از مظلوم میانمار که بورس مظلومت جهان این مردم هستند در کنار آرمان قدس دنبال خواهیم کرد.



کاشانی پور تصریح کرد: مجموعه از طراحی ها را تدارک دیده ایم که اوج بروزش در این روز باشد که در این راستا مساجد،‌ مجموعه های نماز جمعه، کانون های فرهنگی، کانون های مساجد، هیئت های مذهبی فعال شده اند و ‌در حوزه فضای سازی، برنامه های فرهنگی و جلسات تخصصی در راستای برنامه قوی و اثرگذار برگزار شده است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز اظهار داشت:‌ برای به ثمر نشستن این تلاش ها نیازمند به یک جلسه تخصصی با رسانه ها هستیم.



وی گفت:‌ تلاش این است که سخنرانی برای روز قدس انتخاب شود که به صورت تخصصی سخنرانی کند که احتمال است یکی از سفیران سوریه به عنوان سخنران روز قدس باشد.

بهترین هدیه فکر بکر است



کاشانی پور با بیان اینکه اساس کار ما مردمی است، تصریح کرد: در نشست های خود علاوه بر افراد حقوقی از افراد حقیقی نیز استفاده خواهیم کرد و بهترین هدیه یک فرد فکر بکر می تواند باشد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه شورای تبلیغات باید بسیجی گری عام داشته باشد گفت: ما کلیت حرکت مردم را با نظام دنبال می کنیم.