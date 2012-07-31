نظارت بر بازار پیشوا تشدید شد/ تأکید بر بهداشت اجناس عرضه شده در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان پیشوا که با حضور بهرام ستاری فرماندار برگزار شد، نسبت به تشدید تشدید تیمهای بازرسی توسط اعضای ستاد برای نظارت بر بازار و کنترل قیمتها، بازدید مستمر از نانوایی ها، توزیع مناسب اقلام تنظیم بازار شامل گوشت سفید و قرمز، برنج، میوه و تره بار توسط اداره صنعت، معدن و تجارت، امور اصناف و با همکاری جهاد کشاورزی در راستای تهیه اقلام در سطح شهرستان تأکید شد.

فرماندار شهرستان پیشوا در این نشست با تأکید به پیگیری مصوبات جلسات تنظیم بازار اظهار داشت: با هر گونه گرانی خارج از چهارچوب موازین قانونی به شدت برخورد خواهد شد.

بهرام ستاری افزود: همه تلاشها به نحوی خواهد بود تا مردم شهرستان پیشوا در ماه مبارک رمضان دغدغه دسترسی به مواد خوراکی را نداشته باشند.

تأکید بر بهداشت اجناس عرضه شده

وی گفت: اجناسی که در این ماه به بازار وارد می شود علاوه بر قیمت مناسب باید از کیفیت خوبی از هر لحاظ به خصوص بهداشتی برخوردار باشد تا رضایت بیشتر مردم جلب شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا ضمن تقدیر از همکاری بسیار خوب مردم، اصناف، بازاریان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان کالا، اضافه کرد: وضعیت بازار و اقلام اساسی مورد نیاز مردم رضایت بخش است و دستگاه های مربوطه نظارت کامل بر سیستمهای تولید و توزیع کالاها دارند و در صورت سوء استفاده احتمالی برخی افراد، با قاطعیت با آنها برخورد می ‌شود.

وی یادآور شد: هم اکنون فرصتی است که به عنوان یک شهروند مصرف کننده و تولید کننده دست به دست هم داده تا این طرح با موفقیت اجرایی شود.

این مسئول افزود: نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس بازار از وظایف اصلی این ستاد است و باید با تشکیل اکیپهای بازرسی علاوه بر بازرسی و رسیدگی به وضعیت واحدهای صنفی، بستر خدمت رسانی به مردم را در سطح شهرستان فراهم کنیم تا مردم از رفاه و آسایش، که از انتظارات اصلی همه آحاد جامعه است، بهره مند شوند.