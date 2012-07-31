مهاجم تیم ملی مقدونیه با ذوب آهن قرارداد امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ذوبآهن با جدایی محمد قاضی ایگور کاسترو و هوار ملا محمد، از کمبود مهاجم نوک رنج میبرد و به دنبال جذب چندین بازیکن خارجی برآمد اما نتوانست با این مهاجمان به توافقی برسد تا تیم اصفهانی همچنان به دنبال جذب بازیکن باشد.
اما روز گذشته باشگاه اصفهانی با یک بازیکن مقدونیهای به توافق رسید و این مهاجم شب گذشته وارد ایران شد تا پس از مذاکره با باشگاه اصفهانی، صبح امروز قراردادش را با ذوبآهن امضا کند.
استوچکف آتسو، مهاجم سابق تیمهای پایه اینترمیلان و پارتیزان بلگراد با عقد قراردادی یک ساله به تیم ذوبآهن پیوست.
این مهاجم 29 ساله که از تیمهای پایه اینترمیلان بازی خود را شروع کرده، 45 بازی ملی برای تیم ملی مقدونیه در کارنامه خود دارد و در تیمهایی هایی همچون پارتیزان بلگراد و دپرژن بلژیک به میدان رفته است.
ذوبآهن در پست مهاجم بازیکنانی نظیر اسماعیل فرهادی، مجتبی بابک و پیام صادقیان را نیز دارد.
نظر شما