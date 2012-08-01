  1. سیاست
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

جمشیدی در گفتگو با مهر:

مسئولان در اقتصاد مقاومتی باید از اختلاف و دامن زدن به حاشیه ها خودداری کنند

مسئولان در اقتصاد مقاومتی باید از اختلاف و دامن زدن به حاشیه ها خودداری کنند

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور با بیان اینکه مسئولان در اقتصاد مقاومتی از جوسازی و دامن زدن به حاشیه ها خودداری کنند افزود: باید تنها به مسائل مهمی همچون تولید داخلی و مدیریت مصرف پرداخت تا از این طریق بتوانیم مدیریت مصرف در جامعه را به عنوان شاه کلید خروج از وضعیت بیمار اقتصادمان در بیاوریم.

علی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به دیدار اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل با وزیر علوم،تحقیقات و فناوری اظهار داشت: این جلسه نسبت به جلسات و دیدارهای گذشته بهتر بود و امیدواریم در دیدارهای آینده مباحث مهم تری همچون اسلامی کردن دانشگاه ها را بیان کنیم.

وی افزود: مقرر شد جلسه بعدی در شهریور ماه برگزار شود و ما در جلسات آتی باز به تبیین دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در قبال مسائل روز و مواردی که باید در دانشگاه ها به آن پرداخته شود اشاره خواهیم کرد.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل همچنین از دیدار اعضای تشکل متبوعش با وزیر بهداشت،درمان و آموزش پژشکی خبر داد و گفت: بنا داریم 18 مرداد با مرضیه وحید دستجردی نیز دیدار و گفتگو کنیم همچنین دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز پیگیری می کنیم تا بتوانیم با وی دیداری داشته باشیم و در این دیدارها خواسته ها و انتقادات خود را بعنوان یکی از تشکل های دانشجویی با اعضای کابینه مطرح خواهیم کرد.

این فعال دانشجویی در ادامه درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی و نقش جنبش دانشجویی در پرداختن به آن افزود: اقتصاد مقاومتی نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که شامل عموم مردم می شود و باید به خوبی به تشریح و اهمیت آن پرداخت،البته مقام معظم رهبری المانهای مهم این اقتصاد را برشمردند و لی باز باید روی آن کار کرد.

جمشیدی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی باید از جوسازی  و دامن زدن به حاشیه ها خودداری کرد و فقط به مسائل مهمی همچون تولید داخلی و مدیریت مصرف پرداخت تا از این طریق بتوانیم مدیریت مصرف در جامعه را بعنوان شاه کلید در بیاوریم، از این رو همه باید در این راستا حرکت کنند.

وی گفت: دانشجویان و تشکل های دانشجویی نیز می توانند در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

کد مطلب 1662442

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