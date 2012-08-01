مسئولان در اقتصاد مقاومتی باید از اختلاف و دامن زدن به حاشیه ها خودداری کنند

علی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به دیدار اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل با وزیر علوم،تحقیقات و فناوری اظهار داشت: این جلسه نسبت به جلسات و دیدارهای گذشته بهتر بود و امیدواریم در دیدارهای آینده مباحث مهم تری همچون اسلامی کردن دانشگاه ها را بیان کنیم.

وی افزود: مقرر شد جلسه بعدی در شهریور ماه برگزار شود و ما در جلسات آتی باز به تبیین دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در قبال مسائل روز و مواردی که باید در دانشگاه ها به آن پرداخته شود اشاره خواهیم کرد.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل همچنین از دیدار اعضای تشکل متبوعش با وزیر بهداشت،درمان و آموزش پژشکی خبر داد و گفت: بنا داریم 18 مرداد با مرضیه وحید دستجردی نیز دیدار و گفتگو کنیم همچنین دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز پیگیری می کنیم تا بتوانیم با وی دیداری داشته باشیم و در این دیدارها خواسته ها و انتقادات خود را بعنوان یکی از تشکل های دانشجویی با اعضای کابینه مطرح خواهیم کرد.

این فعال دانشجویی در ادامه درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی و نقش جنبش دانشجویی در پرداختن به آن افزود: اقتصاد مقاومتی نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که شامل عموم مردم می شود و باید به خوبی به تشریح و اهمیت آن پرداخت،البته مقام معظم رهبری المانهای مهم این اقتصاد را برشمردند و لی باز باید روی آن کار کرد.

جمشیدی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی باید از جوسازی و دامن زدن به حاشیه ها خودداری کرد و فقط به مسائل مهمی همچون تولید داخلی و مدیریت مصرف پرداخت تا از این طریق بتوانیم مدیریت مصرف در جامعه را بعنوان شاه کلید در بیاوریم، از این رو همه باید در این راستا حرکت کنند.

وی گفت: دانشجویان و تشکل های دانشجویی نیز می توانند در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی نقش تاثیر گذاری داشته باشند.