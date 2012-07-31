پاکستانی ها در اعتراض به قطعی برق راهی خیابانها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پاکستان که با 5 هزار مگاوات کمبود برق مواجه است، دولت را مجبور به قطع برق به مدت 12 ساعت در طول روز در شهرهای اصلی از جمله اسلام آباد و قطع برق شهرهای کوچک و مناطق روستایی به مدت 18 ساعت کرد.

رسانه های خبری از درگیری معترضین با نیروهای امنیتی پاکستان خبر داده و اعلام کردند: پلیس برای متفرق کردن جمعیت معترضین به شلیک هوایی و پرتاب گاز اشک آور متوسل شد.

گفته می شود که کمبود برق بر شبکه آب آشامیدنی تاثیر گذاشته است زیرا این قطعی باعث شده تا چاههای آب قابل استفاده نباشند.

تاجران نیز در تظاهرات روز گذشته در بخش های مختلف پاکستان شرکت کردند و به سمت ساختمانهای دولتی سنگ پرتاب کرده و شیشه ها را شکستند.

مقامات پاکستانی نیز گزارش دادند که رعد و برق و بارش باران های سنگین شبکه ملی انتقال 1750 مگاوات برق توسط نیروگاه ایالت پنجاب را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس آخرین گزارشها معترضین بزرگراه اصلی شهر ابوت آباد را به مدت چندین ساعت مسدود کرده و باعث ایجاد ترافیک سنگین در این شهر شدند.

همچنین در برخی از شهرها معترضین لاستیک خودروها را آتش زده و شعارهایی را علیه اقدامات دولت و لزوم حل مشکل مکرر برق سر دادند.