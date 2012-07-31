عبدالله میرابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهرک صنعتی بازیافت در راستای ساماندهی ضایعات و همچنین ایجاد مدیریتی واحد در زمینه صنایع تبدیلی و مواد زائد جامد ایجاد می شود.



وی با اشاره به اینکه در این راستا برنامه ریزی لازم انجام شده است افزود:‌ با توجه به اینکه در سایت البرز واقع در کوه سفید زباله ها دفن می شوند، شهرکی در آنجا با عنوان شهرک صنعتی بازیافت تحت پوشش مجموعه قرار خواهد گرفت.



وی بیان کرد: بر اساس ماده 16 مدیریت پسماند، مدیریت تمامی پسماندهای عادی از تولید تا دفن بر عهده این سازمان است که بر این اساس به دنبال ایجاد شهرک صنعتی هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اینکه طراحی این شهرک انجام شده است افزود: این شهرک در سایت البرز ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد:‌ ایجاد این شهرک موجب می شود کارگاه های مزاحم که در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند جمع آوری شده و مدیریت تمام پسماندها در اختیار شهرداری قرار گیرد و علاوه بر آن می توان در این زمینه سرمایه گذاری لازم را انجام داد.