اعمال محدودیتهای ترافیکی برای اجلاس غیرمتعهدها در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مهرایی صبح سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: برای اجلاس غیرمتعهد ها که در دهه اول شهریور ماه در تهران برگزار می شود تدابیر ویژه ترافیکی اتخاذ شده است و محدودیت ترافیکی خاصی نیز درنظر گرفته شده است.البته تلاش خود را می کنیم تا کمترین محدودیتها را اعمال کنیم تا شهروندان پایتخت دچار مشکل نشوند. همچنین پلیس برای ایام ماه مبارک رمضان و نماز عید فطر برنامه ویژه دارد. امسال نماز عید فطر در مصلی برگزار می شود که تدابیر ویژه ای برای آن درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به لزوم تغییر تابلوهای راهنمایی و رانندگی افزود: برخی از تابلوها به صورت فصلی یا زمان دار در معابر نصب می شوند که با گذشت مدتی کارایی خود را از دست می دهند. به همین منظور کمیته ویژه ای برای بررسی و ساماندهی تابلوها تشکیل شده است و با تصمیم این کمیته تابلوهای دیجیتال جایگزین تابلوهایی که برای فصل یا زمانی خاص کارایی دارند می شوند تا بتوان در تمام سال از آنها استفاده کرد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور با اشاره به تصادفات منجر به مرگ در شهرها تاکید کرد: براساس آمارها 40 درصد کشته های تصادفات در صحنه حادثه موتور سواران هستند البته سهم عابران نیز 38.4 است. در سال جاری از 524 تصادف منجر به مرگ در شهرها 400 مورد مربوط به عابران پیاده و موتور سواران است.

مهرایی با اشاره به اجرای طرح های ویژه ترافیکی برای کاهش کشته های حوادث رانندگی تاکید کرد: امسال هشت تخلف عمده رانندگی مانند سرعت غیر مجاز، توقف دوبله،حرکات خطرناک و مارپیچ،سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز،عدم استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی،حرکت با دنده عقب در بزرگراه، تجاوز به گذرگاه عابر پیاده و صحبت با تلفن همراه در دستور کار پلیس قرار دارد و بدون اغماض با این تخلفات برخورد می کنیم.

رئیس پلیس ترافیک شهری، یکی از معضلات شهرهها را موتور سیکلت ها برشمرد و گفت: وقتی فرد می تواند یک موتور سیکلت را از دم قسط روزی هزار تومان بخرد دیگر سراغ موتور سیکلت توقیفی اش در پارکینگ پلیس نمی آید. البته برنامه هایی در این خصوص داریم که جزئیات آن را به زودی اعلام می کنیم. هم اکنون تنها در تهران 60 هزار موتور سیکلت در پارکینگ های پلیس وجود دارد که مالکان برای ترخیص مراجعه نمی کنند.

وی افزود: امسال طرح برخورد با موتور سواران متخلف در دستور کار پلیس راهور قرار دارد و آمارهای موتورهای توقیفی در سطح کشور این موضوع را تائید می کند.

مهرایی با اشاره به تغییرات قانون تصریح کرد: براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی مقصران حوادث ترافیکی در درون شهرها به مراجع قضایی معرفی می شوند و سهم انها در تصادف مشخص و مکلف به پرداخت خسارت می شوند.

رئیس پلیس ترافیک شهری با بیان اینکه دور دوم سفرهای تابستانی پس از عید فطر آغاز می شود تصریح کرد:تمهیداتی را برای شهرهای مسافرپذیر در تابستان در نظر گرفته ایم. حجم سفرها پس از عید فطر چندین برابر افزایش می یابد.

شرایط حذف سیستمی جریمه های رانندگی در ماه رمضان

وی به کاهش زمان اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد اشاره کرد و گفت: در ماه مبارک رمضان طرح ترافیک و زوج و فرد از ساعت 7 صبح تا 16 اجرا می شود. اگر خودرویی غیر از این زمان وارد محدوده شود جریمه راننده به صورت سیستمی حذف می شود.

مهرایی در پایان با اعلام تمهیدات بازگشایی مدارس اظهار داشت: سعی می کنیم از خودروهای عمومی برای سرویس مدرسه استفاده کنیم و مدارسی که در حاشیه معابر اصلی قرار دارند را پوشش دهیم.