ارسال پرونده جنایت گاندی به دادگاه کیفری/ رسیدگی در وقت فوق العاده

قاضی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که پس از بررسی آن برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری ارجاع داده شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موجود در این پرونده قرار است در بخش فوق العاده و در کمتر از یکماه جلسه دادگاه به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار شود.

دارا" چهارم اردیبهشت به بهانه پارک کردن خودروی 206 قربانی پشت فرمان نشست و در اقدامی جنون آمیز با رد شدن از روی دختر جوان او را به قتل رساند و خودروی او را سرقت کرد. او سپس با همدستی یکی از دوستانش با این خودرو سراغ عابری رفته و تلفن همراه او را سرقت کردند.

دارا" پس از دستگیری با اعتراف به این جنایت گفت : روز حادثه به کافی شاپی که در قسمت بالای خیابان است، رفتم و در آنجا همراه دوستم ماده مخدر شیشه مصرف کردیم، قرار بود آن روز دختر مورد علاقه ام را ببینم، به سمت خانه حرکت کردم تا از مادرم ماشین بگیرم اما او گفت ماشین را لازم دارد. داخل کوچه که شدم دختر خانم جوانی در حال پارک خودروی 206 خود بود. آینه خودرو به دیوار گرفت در قسمت بالایی کوچه یک کلاس آموزش زبان است که مقتول برای رفتن به آنجا عجله داشت از او خواستم اجازه دهد تا خودرو را برایش پارک کنم.

قاتل ادامه داد: پشت فرمان نشستم در این لحظه تلفن همراه او زنگ خورد و مشغول صحبت با آن شد خیلی استرس داشتم، قرارم دیر شده بود. در این لحظه به فکر سرقت خودرو افتادم کمی رفتم جلو و دنده عقب گرفتم. دختر جوان با مشاهده این صحنه به سمت خودرو آمد که گلگیر سمت راست ماشین به پای او اصابت کرد و سرش به یک خودروی ریو که در کوچه پارک بود، برخورد کرد. مردم نیز با مشاهده این صحنه به طرف من حمله ور شده و با مشت و لگد به ماشین ضربه می‌زدند تا متوقف شوم سپس به سمت خیابان توانیر رفته و از طریق اتوبان حکیم گریختم.