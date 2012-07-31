به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب باقرتبار گفت: در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 84، موسسات رتبه بندی جزو نهادهای مالی هستند که باید در بازار سرمایه راه اندازی شوند.

وی با اشاره به اینکه کار این موسسات، رتبه بندی اعتباری دولت ها، نهادها، سازمان های دولتی، نهادهای مالی و بنگاه های اقتصادی است، ابراز داشت: این موسسات در فرایند رتبه بندی یک نظریه رسمی را در خصوص رتبه اعتباری یا اعتبار ارکان یاد شده، بیان می کنند.



مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس افزود: بر این اساس با تحلیل و بررسی کلیه جوانب، نسبت به اعتبار آنها نظر می دهند، و با توجه به این نظر، می توان موسسات مختلف یا دولت ها یا نهادها یا بنگاه های اقتصادی را با یکدیگر مقایسه کرد.

باقرتبار خاطرنشان کرد: همچنین از این رتبه بندی اعتباری برای گرفتن اعتبار در بازار سرمایه استفاده می شود.

وی در خصوص مزایای راه اندازی موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه ابراز داشت: هم اکنون به دلیل عدم وجود این موسسات و فعالیت آنها در بازار پول و سرمایه، اعتبار افراد در بازار پول و سرمایه جهت دریافت اعتبار وابسته به یک آیتم دیگر شده است. برای مثال بانک ها هم اکنون برای اعطای تسهیلات نیازمند چندین ضامن یا ضمانت های بانکی هستند.



مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به اینکه در دنیا به این شیوه عمل نمی شود، گفت: در سایر کشورها، سوابق گذشته و وضعیت فرد را بررسی می کنند و اگر کسی رتبه اعتباری بالایی داشته باشد، اعتبار بالاتری هم دریافت می کند، اما اگر رتبه اعتباری وی پایین باشد، بانک در ازای پرداخت وام یا تسهیلات، نرخ بالاتری را از وی دریافت می کند.



باقرتبار تصریح کرد: تامین مالی که هم اکنون در بازار سرمایه به سختی صورت می گیرد، ناشی از این عامل است که افراد نیازمند ضمانت های خاصی هستند و به سختی می توانند آن را تامین کنند، این در حالی است که اگر بر اساس اعتبار و رتبه باشد، تسهیلات به راحتی پرداخت می شود.



وی در پاسخ به این سوال که سازمان بورس چه اقداماتی برای راه اندازی موسسات رتبه بندی انجام داده است، اظهار داشت: با توجه به توسعه بازار سرمایه در چند سال اخیر و آشنایی مردم به بازار سرمایه، نیاز به چنین موسساتی بیشتر از گذشته احساس می شود، بنابراین باید این گونه نهادهای جدید زودتر در بازار سرمایه راه اندازی شود.



باقرتبار با اشاره به اینکه در برنامه های امسال سازمان بورس، تصویب مقررات و صدور مجوز برای فعالیت موسسات رتبه بندی را در دستور کار قرار داده ایم، افزود: در این صورت تلاش می شود فرایند تامین مالی راحت تر و سریعتر انجام شود.



مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اظهار داشت: این سازمان تلاش می کند تا مقررات در شش ماه ابتدایی سال نهایی شود و امیدواریم تا آخر سال متقاضیان راه اندازی چنین موسساتی، درخواست های خود را ارایه دهند تا بتوانند فعالیت خود را از اوایل سال آینده آغاز کنند.