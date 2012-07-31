مسی ها به دنبال شکستن طلسم تراکتورسازی در تبریز/رویارویی دهنوی و قاسم پور

به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازی تبریز تاکنون در تمامی بازی هایی که در تبریز برابر مس کرمان برگزار کرده است این تیم را شکست داده است و کرمانی ها به دنبال پایان دادن به این روند در لیگ برتر هستند.

البته در تمام بازی های قبل که مس در آن ها بازی را به تبریزی ها در این شهر برگزار کرد همگی در فصل پائیز و زمستان برگزار شده بود و سرمای تبریز کار کرمانی ها را سخت تر می کرد.

این اولین بازی دو تیم در فصل تابستان برابر یکدیگر در ورزشگاه یادگار امام است تا کرمانی ها بیشتر به شکستن این طلسم امیدوار باشند.

رویارویی قاسم دهنوی و ابراهیم قاسمپور

اما جذابیت دیگر این بازی برای کرمانی ها رویارویی قاسم دهنوی بازیکن فصل قبل مس برابر ابراهیم قاسمپور است.

مربی تیم مس کرمان که اعتقادی به شماره پنج مس نداشت پس از چند مورد درگیری با این بازیکن او را برخلاف میل تماشاگران مس از این تیم کنار گذاشت.

آن هم در حالیکه دهنوی برای ماندن در کرمان اصرار زیادی داشت. این امر تبدیل به یکی از انتقادات بزرگ به قاسم پور و البته مدیران باشگاه مس شد چرا که دهنوی که سابقه چهار سال بازی در مس را داشت و به نوعی کاپیتان دوم تیم هم محسوب می شد از معدود بازیکنان ملی پوش مس هم محسوب می شد.

با این حال او با بی مهری تمام از مس کنار گذاشته شد تا حالا رویارویی او و قاسم پور از نکات جذاب بازی باشد.

هفته گذشته دیگر کنار گذاشته شده مس در نفت تهران یعنی مصطفی سیفی انتقام خود را به بدترین شکل ممکن از قاسم پور گرفت و حالا مربی مس نگران از تکرار این اتفاق در بازی امشب برابر تراکتورسازی تبریز است!

