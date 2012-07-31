بازدید وزیر راه و شهرسازی از آزادراه تهران - شمال

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز سه شنبه ضمن بازدید از عملیات اجرایی قطعه 4 آزاد راه تهران- شمال از تلاش مستمر مهندسان و افراد فعال در پروژه قدردانی و خواستار تسریع در اتمام پروژه شد.

قطعه 4 آزاد راه تهران- شمال اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال دچار رانش شد که تاکنون عملیات اجرایی برای بازسازی مسیر ادامه دارد.

مسیر آزاد راه از محل تقاطع غیر هم سطح با بزرگراه 76 متری شهید همت و بزرگراه آزادگان شروع و در امتداد دره کن پس از گذشتن از حاشیه روستای سولفان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور کرده و سپس توسط تونل بلند تالون این رشته کوه را قطع کرده و در دامنه های شمالی آن در منطقه دوآب شهرستانک قرار می گیرد.

به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی پس از عبور از محور کندوان و بازدید از جاده چالوس تا ساعاتی دیگر از محور هراز نیز بازدید خواهد کرد.