مردم متخلف نیستند/ لزوم بازنگری در قوانین ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجی، در جلسه شورای شهر اظهار کرد: تخلفات ساختمانی ناشی از قدیمی بودن قوانین و ضوابط ساختمانی بوده و در این راستا مردم مقصر نیستند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در ادامه با اشاره به محاسبه بهای تخلفات ساختمانی که با نظر اعضای شورای شهر مقرر شد دوباره مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: نحوه محاسبه تخلفات ساختمانی و تغییرات در بهای روز املاک جمع بندی و اطلاعیه در روز دوم در نشریه شهرآرا درج شده است.

عباس شیرمحمدی با بیان مطلب فوق افزود: مطابق جمع بندی هایی که صورت گرفت، برای کسانی که تا پایان سال 90 تخلفات ساختمانی داشتند و پایان کار دریافت نکردند تا اول آبان ماه جاری مهلتی قائل شدیم تا این افراد برای پایان کار ملک خود مراجعه کرده و قیمت تخلفات بر اساس قیمت ها و فرمول زمان تخلف محاسبه شود.

وی ادامه داد: برای کسانی که بعد از آبان ماه برای محاسبه تخلفات ساختمانی خویش مراجعه کنند بر اساس فرمول و قیمت روز تخلفات ساختمانی آنها محاسبه شود اما اعضای شورای شهر خواستند تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

شیرمحمدی در واکنش به اعتراض یکی از اعضای شورای شهر ادامه داد: با توجه به سابقه موضوع و اعتراضات مردم منطقه 9 در خصوص نحوه محاسبه تخلفات ساختمانی در این خصوص جمع بندی صورت گرفت و سریع تصمیم گیری نشده است.

رئیس شورای شهر تصریح کرد: در زمینه تخلفات ساختمانی تنش و التهاب زیاد شده بود و از ناحیه فرمانداری نامه هایی در خصوص تعیین و تکلیف این موضوع ابلاغ شد.

یکی از اعضای شورای شهرنیز به موضوع محاسبه تخلفات ساختمانی که توسط رئیس شورای شهر اعلام شد، اعتراض و افزود: باید مصوبه ای برای محاسبه تخلفات ساختمانی بر اساس قیمت ها و فرمول زمان تخلف ارائه شود.

اسماعیل مفیدی خطاب به رئیس شورای شهر بیان کرد: این درست نیست که جلسه کمیسیون گذاشته نشود و برمبنای لابی نحوه محاسبه تخلفات ساختمانی را جمع بندی کنید زیرا حداقل این موضوع باید در جلسه ای علنی یا غیر علنی به رای گذاشته می شد

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در بخش دیگری از سخنانش در ادامه این جلسه با ابراز گله مندی از مسئولین در خصوص گرانی های اخیر بیان کرد: مشکل گرانی ها را در همه ماه ها به ویژه رمضان باید کنترل کرد زیرا در ماه رمضان انتظار مردم این بود که حداقل کالاهای اساسی توسط دست اندرکاران و تولید کنندگان با تخفیفات ویژه عرضه شود.