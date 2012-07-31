جویدن آدامس به حافظه آسیب می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه کاردیف انگلستان می گویند افرادی که به جویدن آدامس عادت دارند زمان بیشتری را باید صرف یادآوری حروف و اعداد کنند.

این دانش پژوهان معتقدند جویدن آدامس توانایی مغز را برای به خاطر سپاری فهرست های متوالی و دنباله دار کاهش می دهد.

به گفته محققان انجام یک سری کارهای مداوم مانند جویدن آدامس می تواند در حافظه کوتاه مدت افراد اختلال ایجاد کند.

این مطالعه تصور پیشین محققان مبنی بر اینکه جویدن آدامس های طعم دار عملکرد مغز را بهبود می بخشد را به چالش کشیده است.

این مطالعه سندی دیگر مبنی بر اینکه سرعت عملکرد انسان در انجام چند کار همزمان کاهش می یابد را ارایه می کند.

برخی مطالعات پیشین حاکی از آن بود که آدامس با افزایش جریان خون در مغز تمرکز را بهبود می بخشد اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که فعالیت دهانی مانند جویدن آدامس می تواند در فرایندی که به طور معمول برای یادآوری محتوای کلامی استفاده می شود، اختلال وارد کند.

نتایج این تحقیقات در نشریه روانشناسی تجربی منتشر شده است.