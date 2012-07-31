نقض حکم اعدام عامل قتل شوهرخواهر

به گزارش خبرنگار مهر، 30 اردیبهشت سال 88 زنی با مراجعه به ماموران پلیس شهر قرچک با طرح شکایتی از ناپدید شدن مرموز همسرش خبر داد.

وی در شکایت خود گفت: همسرم به نام محمد 5 روز قبل برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. در این مدت به هر جا که احتمال دادم باشد سر زدیم، اما هیچ اثری از او بدست نیامد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم با مراجعه به پلیس شکایتی را در این رابطه مطرح کنیم. پس از این شکایت ماموران تحقیقات خود را آغاز کرده و در جریان بررسی ها متوجه شدند شاکی اختلاف شدیدی با همسرش داشته است.

با کشف این سرنخ ماموران به تحقیق از فرزندان این زوج پرداخته که پسر آنها در جریان تحقیقات گفت: پدر و مادرم با هم اختلاف داشتند. یک روز دایی ام به نام اکبر به خانه ما آمد و با پدرم درگیر شد. او با ضربه های چاقو پدرم را کشت و جسد او را در گودالی انداخت. با این اعترافات اکبر و همسر مقتول دستگیر شدند که در جریان بازجویی ها اظهارات پسربچه ها را تکذیب کردند.

در ادامه اکبر لب به اعتراف گشود و جزئیات قتل شوهرخواهرش را فاش کرد.

او در بازجویی ها گفت: محمد و خواهرم با هم اختلاف داشتند. روز حادثه بر اثر این موضوع با محمد درگیر شده و با ضربه مشت او را کشتند. بعد هم جسدش را در یک چاله در خانه اش دفن کردند. یک هفته بعد بوی تعفن جسد باعث شد آن را به خارج از شهر برده و به آتش بکشند. با این اعترافات ماموران دریافتند همزمان با این جنایت جسد سوخته ای در محلی که اکبر اعلام کرده است، کشف شده بود.

در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهمان اکبر را به فساد و پرداخت دیه بخاطر جنایت بر میت محکوم کردند. همسر مقتول نیز به 24 ماه زندان محکوم شد.

با اعتراض متهمان پرونده به شعبه هفتم دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور با نقض حکم اعلام کردند احتمال دارد با توجه به اینکه ضربه مشت باعث مرگ بوده، قتل به صورت شبه امر رخ داده باشد. با نقض حکم پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده خواهد شد.