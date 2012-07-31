آخرین خبرها از"نبرد بزرگ حلب"/ هلاکت 400 فرد مسلح و دستگیری 150 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد واحدهایی از ارتش سوریه توانستند یک قناصه(تک تیرانداز) لیبیایی را در حلب دستگیر کنند، وی بر پشت بام یکی از ساختمانها در محله الحمدانیه حلب به تیراندازی علیه شهروندان و نیروهای ارتش دست می زد.



این گزارش حاکی است طرفهای ذیربط همچنین تونلی را کشف کردند که از مسجد الکیسانی در کوی چهارم تا سالنهای نمایش در محله صلاح الدین امتداد داشت و عناصر وابسته به باندهای "آزاد" هنگام عملیات ارتش به آنجا می گریختند و پنهان می شدند.



بر اساس این گزارش، یک منبع نظامی سوری تاکید کرد در عملیات ارتش سوریه تا روز گذشته، 400 تروریست کشته و بیش از 150 نفر دیگر دستگیر شدند.

