به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، تیم واترپلو جوانان ایران (کمتر از 19 سال) روز جمعه با 15 بازیکن عازم شهر استانبول ترکیه می‌شود تا ضمن پیگیری تمرینات آماده سازی خود در اردوی 9 روزه ترکیه چند دیدار تدارکاتی نیز مقابل تیم‌های باشگاهی این کشور برگزار کند.

- اسامی نفرات اعزامی به استانبول شرح زیر است:

آرش نسیمی شاد و بهزاد رنجبر (خراسان)، محمد سالمی (گیلان)، عطاءالله برخورداری، حامد ملک خانبانان، رامتین اوسطی و مسعود احمدی (تهران)، نیما جمشیدی و علی خالدی تبار (کهکیلویه و بویراحمد)، نیما شهبازی و علیرضا مقدم (زنجان)، امین ایزدی و اصلان جمالی‌‎فرد (فارس)، محمد حافظی (کرمان) و محمود غلام‌نژاد (خوزستان)

داوود رضا سلطانی و وحید رضایی کادر فنی تیم واترپلو جوانان را برعهده دارند، ضمن اینکه مجید نقاشلو نیز به عنوان سرپرست تیم کشورمان را همراهی خواهد کرد.

مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان آسیا اوایل شهریور ماه جاری به میزبانی شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.