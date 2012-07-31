شمشیر بازی رشته ای نوپا اما مدعی در اردبیل/ کمبود مربی و داور

به گزارش خبرنگار مهر، رشته شمشیربازی در سال 1335 توسط برخی از فرماندهان ارتش وارد کشور شد و در سال 1340 که تهران میربان بازیهای آسیایی بود این رشته با تشکیل فدراسیون شمشیربازی به صورت رسمی فعالیتهای خود را آغاز کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 12 سال این رشته ورزشی در کشور تعطیل شد تا ایران در این رشته از رقبای خود در سطح آسیا و جهان فاصله بگیرد، اما ابتدای دهه 70 برای رشته شمشیربازی خوش یمن بود و این رشته شمشیربازی بعد از وقفه ای 12 ساله کار خود را دوباره از سر گرفت.

این ورزش در سه رشته فلوره، اپه و سابر فعال است که معمولا از اسلحه فلوره که زیربنای شمشیربازی است آموزش آغاز شده و با اسلحه اپه که آسانترین اسلحه در این رشته ورزشی است ادامه می یابد و در نتیجه آموزش اسلحه سابر بعد از این اسلحه ها شروع می شود.

ورزش شمشیربازی در سال 85 با تشکیل هیئت شمشیربازی استان به اردبیل وارد شده که در ابتدا آموزشهای اسلحه فلوره و اپه در شهر اردبیل شروع و در سال 88 با برگزاری دوره آموزشی در اردبیل رشته اسلحه سابر هم وارد فعالیتهای شمشیربازی استان شد.

فعالیت 300 شمشیرباز در اردبیل

رئیس هیئت شمشیربازی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای هیئت شمشیربازی در شهرستانهای استان گفت: هیئت شمشیربازی در هشت شهرستان استان فعالیت می کند که در این شهرستانها 300 شمشیرباز فعالیت می کنند.

هادی صباغی با اشاره به فعالیت مقطعی 180 نفر از ورزشکاران استان تصریح کرد: از 300 شمشیرباز استان 120 نفر به صورت حرفه ای و واقعی و بقیه افراد به صورت فصلی و مقطعی در عرصه شمشیربازی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به تخصصی بودن ورزش شمشیربازی افزود: رشته شمشیربازی برخلاف برخی رشته های ورزشی رشته ای تخصصی است که افراد برای تفریح و سرگرمی به این رشته وارد نمی شوند به همین خاطر آمار بازیکنان، مربیان و داوران نمی تواند میزان فعالیت واقعی را نشان دهند.

صباغی با بیان اینکه هر مربی شمشیربازی در هر روز تنها می تواند به چهار بازیکن تمرین دهد، اضافه کرد: تعداد زیاد بازیکنان نیازمند تجهیزات سخت افزاری و سالن تمرین است تا بتوان در فضای مناسبی به تمرین و آماده سازی برای مسابقات رده های مختلف پرداخت.

14 مربی در شمشیربازی اردبیل فعال هستند

وی کمبود مربی شمشیربازی در استان را یکی از دلایل عدم رشد بیشتر بازیکنان استان دانست و ادامه داد: هر مربی در هر روز می تواند به چهار بازیکن تمرین دهد به همین دلیل باید برای افزایش تعداد بازیکنان در سطح استان تعداد مربیان شمشیربازی استان را افزایش داد.

رئیس هیئت شمشیربازی استان تعداد مربیان شمشیربازی موجود در استان را 30 نفر عنوان و متذکر شد: از این تعداد 14 نفر به صورت فعال در این رشته فعالیت می کنند که هیئت شمشیربازی پنج نفر از مربیان استان را به صورت حق الزحمه جذب و در سطح شهرستانهای استان به آموزش شمشیربازی اقدام کرده است.

صباغی با بیان اینکه نباید دنبال افزایش غیرواقعی آمار بازیکنان بود، یادآور شد: وجود 100 بازیکن شمشیربازی در سطح استان می تواند برای رشته نوپای شمشیربازی در استان مطلوب بوده و نباید تصور کنیم که این تعداد کمتر از حد معمول است.

وی با اشاره به تعداد بازیکنان خانم فعال در سه رشته شمشیربازی در استان گفت: نزدیک 30 درصد از ورزشکاران فعال در رشته شمشیربازی را خانمها تشکیل داده و 70 درصد بقیه را هم آقایان تشکیل می دهند.

مسن ترین بازیکن استان 22 ساله است

صباغی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد داوران فعال در استان تصریح کرد: هیئت شمشیربازی از سال 88 پرورش داوری این رشته را شروع کرد که در همین سال 21 نفر در کلاسهای دوره های داوری برگزار شده در اردبیل شرکت کردند تا اولین داوران استان از این کلاسها تربیت شوند.

وی با اشاره به وجود سه داور درجه دو ملی در اردبیل افزود: از این سه داور دو نفر آقا و یک نفر خانم است و 18 داور درجه سه ملی هم در استان وجود دارند.

رئیس هیئت شمشیربازی استان از وجود 30 مربی کلاس دیده و مدرک دار در استان خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد مربی 16 نفر غیر فعال و 14 مربی فعال وجود دارد که هشت نفر آنها آقا و شش نفر آنها خانم بوده و در شهرستانهای مختلف استان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به شرایط سنی بازیکنان برای شرکت در کلاسهای داوری و مربیگری ادامه داد: مسن ترین بازیکن شمشیربازی استان 22 ساله است که به دلیل شرایط و محدودیتهای سنی بیشتر بازیکنان نمی توانند در کلاسهای داوری و مربیگری شرکت کنند.

شمشیربازی در پنج شهرستان فعالیت می کند

صباغی با بیان اینکه در حال حاضر رشته شمشیربازی در پنج شهرستان استان فعالیت می کند، یادآور شد: شهرستانهای نیر، سرعین، گرمی، خلخال و اردبیل پنج شهرستان فعال در رشته شمشیربازی هستند که با به صورت تخصصی و حرفه ای در هر سه رشته شمشیربازی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه هیئت شمشیربازی کیفیت را بر کمیت ترجیح می دهد، تصریح کرد: پروسه توسعه رشته شمشیربازی در استان اردبیل با فعال بودن هیئت شمشیربازی شش شهرستان می تواند برنامه تهیه شده را پیاده کرده و به اهداف هیئت شمشیربازی استان رسید.

هم اکنون شمشیربازی اردبیل به عنوان یکی از رشته های ورزشی نوپا در استان با وجود تعداد اندک بازیکنان، مربیان و داوران توانسته خود را به جمع هیئتهای پرمدال استان رسانده و در جمع هیئتهای ورزشی اولویت دار استان قرار بدهد.

اخیرا نیز تیم منتخب نوجوانان و جوانان شمشیربازی استان اردبیل در قالب شش تیم در دو رده سنی در رقابتهای کشوری حضور داشتند و در پایان با کسب دو مدال طلا، یک نقره و پنج مدال برنز و مجموع 328 امتیاز توانستند مکان سوم کشور را کسب کنند.

تیم منتخب شمشیربازی اردبیل در اسلحه اپه نیز در این رقابتها با غلبه بر تیمهای قدرتمندی ماندد یزد و اصفهان توانست عنوان قهرمانی شمشیربازی جوانان کشور در اسلحه اپه را کسب نماید.

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گزارش: توحید مهدوی