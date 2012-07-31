مستمری مددجویان بهزیستی 20 درصد افزایش می یابد

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر آمار مستمری بگیران بهزیستی استان کرمان را 38 هزار و 263 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: در بهزیستی با حجم بالایی از کار روبرو هستیم که برای انجام این اقدامات گسترده نیاز به مشارکت مردمی داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر، 47 مرکز و 33 کلینیک در حوزه توانبخشی و 64 مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان کرمان در حال فعالیت است.

عباسی همچنین با اشاره به افزایش 35 درصدی یارانه توانبخشی مددجویان گفت: یارانه مستمری بگیران این نهاد حمایتی نیز از مرداد ماه جاری افزایش خواهد یافت.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان داشت: همچنین بیمه زنان سرپرست خانوار، مربیان مهدهای کودک و کارکنان بخشهای غیر دولتی در حوزه اجتماعی و توانبخشی از محل هدفمندسازی یارانه ها پرداخت خواهد شد.

