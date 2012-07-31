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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

عباسی:

مستمری مددجویان بهزیستی 20 درصد افزایش می یابد

مستمری مددجویان بهزیستی 20 درصد افزایش می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان کرمان از افزایش 20 درصدی یارانه مستمری بگیران این نهاد حمایتی از مردادماه جاری خبر داد.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر آمار مستمری بگیران بهزیستی استان کرمان را 38 هزار و 263 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: در بهزیستی با حجم بالایی از کار روبرو هستیم که برای انجام این اقدامات گسترده نیاز به مشارکت مردمی داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر، 47 مرکز و 33 کلینیک در حوزه توانبخشی و 64 مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان کرمان در حال فعالیت است.

عباسی همچنین با اشاره به افزایش 35 درصدی یارانه توانبخشی مددجویان گفت: یارانه مستمری بگیران این نهاد حمایتی نیز از مرداد ماه جاری افزایش خواهد یافت.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان داشت: همچنین بیمه زنان سرپرست خانوار، مربیان مهدهای کودک و کارکنان بخشهای غیر دولتی در حوزه اجتماعی و توانبخشی از محل هدفمندسازی یارانه ها پرداخت خواهد شد.
 

کد مطلب 1662482

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