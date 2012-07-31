پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در شرکتهای خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری یازدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، افزود: در این جلسه که با حضور وزاری علوم، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جانشین وزیر دفاع و روسای دانشگاه ها برگزار شد در خصوص تحولات دوره های دکتری پژوهش محور، پیشرفت طرحهای کلان ملی، توسعه شرکتهای دانش بنیان و آیین نامه تاسیس این شرکتها و سیاستها و اولویت های بررسی و تصویب شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین اولویت ها و سیاستها را از جمله موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و بند 89 قانون بودجه سال 91، دستگاه ها ملزم به اختصاص نیم تا 3 درصد از منابع خود به امر پژوهش هستند که آیین نامه آن در جلسه دهم شورای عتف تصویب شد و در این جلسه سیاستها و اولویت های پژوهشی و نحوه هزینه کرد بودجه ها در 4 بند به تصویب رسید.



وی با اشاره به تعیین اولویت های پژوهشی، اضافه کرد: اولویتها در 10 کمیسیون علوم انسانی، صنعت، انرژی، دفاع، امنیت، سیاست خارجی، مدیریت، علوم پایه، سلامت، اقتصاد و کشاورزی تعیین شد که با ذکر چند توصیه به تصویب رسید.



تحول در دوره های دکتری پژوهش محور



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد تحول در دوره های دکتری پژوهش محور را از دیگر مباحث مطرح شده در یازدهمین جلسه شورای عالی عتف ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان دوره های دکتری به دلیل مشغله های تحصیلی، پس از فراغت از تحصیل چند سال طول می کشد تا مهارتهای لازم را به دست آورند از این رو در دنیا دوره های دکتری پژوهش محور مطرح شد.

وی با اشاره به راه اندازی این دوره ها در کشور، یادآور شد: امسال برای دومین سال اقدام به پذیرش دانشجویان دوره های دکتری پژوهش محور شد به گونه ای که برای اولین بار به پژوهشگاه های خصوصی نیز مجوز پذیرش دانشجوی دوره های دکتری پژوهش محور داده شد.

مهدی نژاد، ادامه داد: در این راستا با مذاکراتی که با دستگاه های اجرایی شد، مقرر شد تا در این زمینه آیین نامه ای تدوین و ابلاغ شود تا شرکتهای خصوصی و دستگاه های اجرایی مجاز به پذیرش دانشجویان دوره های دکتری پژوهش محور هستند.

دبیر شورای عالی عتف یادآور شد: این شرکتها می توانند با بورسیه کردن دانشجویان مسایل و چالش های حوزه خود را مطرح و با توانمندیهای این دانشجویان نسبت به حل آنها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این طرح در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: در صورت تصویب و تایید وزیر علوم نهایی و ابلاغ خواهد شد.

نحوه رسیدگی به ایجاد منطقه ویژه فناوری در هر استان



مهدی نژاد با اشاره به درخواست استاندار یزد در خصوص ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در این استان، خاطر نشان کرد: ایجاد این منطقه ویژه از مصوبات سفرهای استانی هیات دولت است که آیین نامه های سال 89 تصویب و به شورای عتف ابلاغ شد.



وی ادامه داد: در این راستا در جلسه شورای عتف پس از بررسی این اقدام، مصوب شد تا چنانچه استانی درخواست ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری داشت در ابتدا باید درخواست آنها در کمیسیون دایمی شورای عتف مطرح شود و با اجرای مطالعات و امکان سنجی در صورت تایید مجوزهای لازم برای راه اندازی منطقه ویژه اعطا خواهد شد.



پیشنهاد اجرای پروژه رمز به عنوان سی و نهمین طرح کلان



دبیر شورای عالی عتف از ارائه طرح "علم و فناوری رمز" از سوی وزیر ارتباطات و فناوری در این جلسه خبر داد و یادآور شد: پس از ارائه این طرح از سوی وزیر ارتباطات مقرر شد تا این طرح در کمیسیون تخصصی شورای عتف در خصوص قرار دادن آن در میان طرحهای کلان و یا طرحهای بزرگ بررسی شود.



به گفته وی در صورت تایید این طرح به عنوان سی و نهمین طرح کلان مصوب شورای عالی عتف معرفی خواهد شد.

مهدی نژاد بهره برداران این طرح را وزارتخانه های ارتباطات، علوم، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دانست و ادامه داد: این طرح در خصوص ایجاد امنیت در حوزه تبادل اطلاعات است و در صورت نهایی شدن از سوی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اجرایی خواهد شد.



ساماندهی شرکتهای دانش بنیان

مهدی نژاد ساماندهی شرکتهای دانش بنیان را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه نام برد و گفت: بر اساس قانون پنجم توسعه وزارت علوم مسئول توسعه شرکتهای دانش بنیان است از این رو آیین نامه ای در این زمینه تهیه شد تا بر اساس آن تقاضای متقاضیان ایجاد شرکتهای دانش بنیان پس از بررسی مجوزهای لازم برای استقرار در پارکهای فناور صادر می شود.

وی با اشاره به اهمیت این آیین نامه یادآور شد: این آیین نامه موجب می شود که شرکتهای دانش بنیان ساماندهی شوند.