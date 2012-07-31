سرمایه گذاری در بخش فاضلاب عامل رونق اقتصادی شرق گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از روند اجرایی تصفیه خانه مدرن آزادشهر گفت: با ایجاد تصفیه خانه فاضلاب آزادشهر امنیت کشاورزی در این شهرستان افزایش پیدا می‎کند.

وی با اشاره به اینکه جهت گیری پروژه‎ها در سال‎های اخیر اقتصادی بوده است اذعان کرد: پروژه‎های که با اقصاد جامعه رابطه تنگاتنگ دارند از اولویت و اهمیت بالاتری نسبت به دیگر پروژه‎ها برخوردار هستند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‎های فاضلاب امروز در دنیا به عنوان یک امر بیهوده محسوب نمی شود بلکه ثروتی است که می‎تواند دیگر بخش‎های جامعه را متحول کند.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس نهم تصریح کرد: این پروژه علاوه در عین حال که یک بخش از سلامت جامعه را تامین می‎کند با هدایت چنین آب‎های می‎توانیم به بهداشت عمومی جامعه کمکو جلوی بسیاری از بیماری‎ها را بگیریم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان با تاکید براینکه اجرای پروژه فاضلاب با رشد و توسعه اقتصادی رابطه تنگاتنگ دارد یادآور شد: اگر فاضلاب شهر بدون تصفیه در سطح مزارع کشاورزی هدایت شود تولید بیماری های بسیاری را به همراه خواهد داشت و با تصفیه همین آب به صورت مطلوب در ارازی می‎تواند از آن بهره برد و کشاورزی منطقه از امنیت برخوردار می‎شود.