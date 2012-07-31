سرمایه گذاری در بخش فاضلاب عامل رونق اقتصادی شرق گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از روند اجرایی تصفیه خانه مدرن آزادشهر گفت: با ایجاد تصفیه خانه فاضلاب آزادشهر امنیت کشاورزی در این شهرستان افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه جهت گیری پروژهها در سالهای اخیر اقتصادی بوده است اذعان کرد: پروژههای که با اقصاد جامعه رابطه تنگاتنگ دارند از اولویت و اهمیت بالاتری نسبت به دیگر پروژهها برخوردار هستند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای فاضلاب امروز در دنیا به عنوان یک امر بیهوده محسوب نمی شود بلکه ثروتی است که میتواند دیگر بخشهای جامعه را متحول کند.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس نهم تصریح کرد: این پروژه علاوه در عین حال که یک بخش از سلامت جامعه را تامین میکند با هدایت چنین آبهای میتوانیم به بهداشت عمومی جامعه کمکو جلوی بسیاری از بیماریها را بگیریم.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان با تاکید براینکه اجرای پروژه فاضلاب با رشد و توسعه اقتصادی رابطه تنگاتنگ دارد یادآور شد: اگر فاضلاب شهر بدون تصفیه در سطح مزارع کشاورزی هدایت شود تولید بیماری های بسیاری را به همراه خواهد داشت و با تصفیه همین آب به صورت مطلوب در ارازی میتواند از آن بهره برد و کشاورزی منطقه از امنیت برخوردار میشود.
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