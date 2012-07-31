مردم در عرصه های جهادی در کنار رهبری ثابت قدم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی قاری ده ساله شنبه شب در جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با مردم که در سالن همایش های موسسه فرهنگی قدس برگزار شد با بیان اینکه خواندن قرآن کافی نیست و باید عمل به آن داشته باشیم به تفسیرقسمتی از سوره صف پرداخت و گفت: در سوره صف آیاتی درباره جهادمطرح شده است.

وی افزود: اگر شعار می دهیم باید پای شعارها و آرمان های خویش بایستیم و بدانیم که حرفهای قرآن برای 1400سال پیش نیست بلکه برای همه زمانها است.

وی با بیان اینکه باید پای حرفمان بایستیم تا عامل به قرآن باشیم گفت: بایستی مانند رزمندگان اسلام که شعار دادند و به حرفشان عمل کردند، اگرصحنه ای برای جهاد بود با آمادگی کامل در میدان حاضر باشیم.

وی در ادامه تفسیر سوره صف گفت: خداوند کسانی را دوست دارد که که چیزی در اعتقادشان رسوخ نکند و مانند بنایی که از سرب پر شده است استوار باشند.

امینی با بیان مصداقی که در این سوره برای کسانی که از رسول خدا اطاعت نکردند و عاقبت آنها آمده است گفت: به یاد بیاورید قوم بنی اسراییل را که اطاعت از رسول خدا نکردند و خدا هم آنان را هدایت نکرد.

وی با بیان مراحل علم، عمل، ایمان و یقین افزود: این قوم که از موسی (ع) پیروی نکردند فاسق بودند و قوم فاسق قومی است که علم دارد اما عمل نمی کند.

امینی در بخش دیگری از تفسیر این سوره با اشاره به قوم بنی اسرائیل در زمان حضرت عیسی(ع) افزود: این قوم سخنان رسول خدا عیسی(ع) را با آوردن دلیل و معجزات نپذیرفتند و گفتند سحر است.

وی افزود: حضرت عیسی(ع) مرده زنده کرد و بیماران را شفا داد و بنی اسراییل گفتند سحر است و آنها از قوم موسی (ع) یک مرحله پیش تر بودند و به رسول خدا ظلم کردند.

وی با بیان اینکه اسلام به معنای تسلیم شدن در برابر سخن رسول خداست تاکید کرد: کسی که به حرف رهبر و رسولش گوش نکند از فسق به مرحله بالاتر ظلم می رسد.

وی افزود: دشمن درجه یک خدا کسی است که به حرف رسول خدا نکند و از ظلم هم بالاتر رفته با خدا و رسولش عناد می ورزد.

امینی با بیان اینکه کلمه" بافواههم" در آیه هشت سوره صف می گوید که کفار با دهانهایشان به دشمنی با اسلام می پردازند تاکید کرد: سلاح دشمن سخن، حرف و تبلیغات است.

وی با بیان اینکه در کشوری مانند عربستان 30 در صد از درآمد کشور را صرف تبلیغ وهابیت می کنند بر لزوم تبلیغ بیشتر فرهنگ قرآنی در کشور تاکید و عنوان کرد: در رسانه های کشور باید اسلام تبلیغ شود چرا که دشمنان ما توانسته اند عوام را با تبلیغات فریب دهند و ما هم باید با آنان مقابله کنیم.

وی افزود: خداوند رسولش را به حق فرستاده تا دینش را در زمین گسترش دهد اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند و خداوند که با ظهور حضرت محمد(ص) نورش را به ما فرستاده و با قیام حضرت مهدی(عج) آنرا کامل می کند.

امینی گفت: خدا می گوید، اگر واقعا جهاد کنید پیروزی با شماست و ما باید همیشه یاور خدا باشیم و اگر در این زمانه به ولی زمانمان خامنه ای کمک کنیم انشاالله به پیروزی میرسیم.

وی گفت: شرط اول باید به خدا ایمان بیاورید، شرط دوم این است که عمل کنید و شرط سوم باید در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید، همانطور که شهدا با جانشان جنگیدند.

وی ورود مردم در عرصه جهاد فرهنگی را خواستار شد و افزود: در عرصه جهاد فرهنگی باید به مسایلی مانند حجاب، نماز، قرآن و عترت توجه بیشتری داشته و از مبناهای درستمان کوتاه نیاییم.

پدر نابغه قرانی کشور با بیان اینکه ایشان سفرهای متعددی به کشورها ی اسلامی داشته است گفت: علی امینی در سفر به لبنان 30 سخنرانی داشت و با اهل تسنن به گفتگو پرداخته وآنان علی را طفل معجزه قرآنی خواندند.

وی افزود: علی امینی به صورت ترتیبی و موضوعی کل قرآن را حفظ کرده و بسیاری از سئوالات سیاسی، اجتماعی، احکام، مسایل تربیتی واخلاقی را با روایات اهل بیت و آیات قرآن پاسخگو است

گفتنی است، علی امینی که در سن 10 سالگی در میان علما به مفسر خردسال شهرت یافته است در سال 90 در رشته کارشناسی ارشد علوم قرآنی شرکت کرده است.