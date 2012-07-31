اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات دو و میدانی قهرمانی خراسان شمالی، جام رمضان در 6 ماده این رشته ورزشی از 17 مرداد ماه به میزبانی بجنورد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در 3 رده نونهالان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود، اظهار داشت: مسابقات به صورت انفرادی و باشگاهی در 6 ماده دوی 100 متر، دوی 400 متر، دوی 3 هزار متر، دوی 4 در 400 متر امدادی، پرتاب وزنه و پرتاب دیسک برگزار می‌شود.

البرزی تصریح کرد: محل برگزاری رقابت‌ها پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی تختی بجنورد خواهد بود و شرکت کنندگان می‌توانند تا تاریخ 16 مرداد ماه برای حضور در این مسابقات ثبت نام کنند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های هیئت دو و میدانی خراسان شمالی عنوان کرد: هیئت دو و میدانی استان در 14 ماده این رشته ورزشی فعالیت داشته که تاکنون در مواد دوی استقامت و دوی با مانع و رشته‌های پرتابی در مسابقات کشوری حضوری قدرتمند داشته است.

این مسئول در مورد برنامه‌های این هیئت پس از ماه مبارک رمضان و اعزام ورزشکاران به رقابت‌های کشوری اظهار داشت: در ماه‌های آینده مطابق برنامه فدراسیون دو و میدانی، ورزشکاران خراسان شمالی در 2 بخش بانوان و آقایان به رقابت‌های کشوری اعزام می‌شوند.

رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی تصریح کرد: ورزشکاران این هیئت از ابتدای سال جاری در تمامی رقابت‌های کشوری حضور داشته و به نسبت میزان امکانات نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.