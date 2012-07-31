تاسیس جایزه مستقل کتاب سال در حوزه کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله ایوبی در این دیدار با بیان این مطلب که «ریشه فرهنگی مشترک میان بسیاری از اعضای اکو، بازار مناسبی را در حوزه کتاب به وجود آورده است»، گفت: بسیاری از مشاهیر و مفاخر ادبی ما و این کشورها، مشترک‌اند و همه این کشورها در حوزه تمدنی ایران تعریف شده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین ظرفیت بالایی برای فعالیت‌های چشمگیر در حوزه کتاب میان کشورهای اکو وجود دارد که باید بهتر از گذشته در این زمینه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد.

ایوبی با بیان این مطلب که «خانه کتاب در حوزه فعالیت‌های بین المللی می تواند محور اصلی باشد» افزود: این موسسه با ارائه خدمات به معنای آشنایی فعالان حوزه کتاب کشورهای اکو با فرآیند چاپ کتاب و دانش های مرتبط با نشر، می‌تواند الگویی بین‌المللی قرار گیرد.

رییس موسسه فرهنگی اکو تصریح کرد: در دیدار با مدیران موسسه خانه کتاب پیشنهادی مبنی بر تاسیس جایزه کتاب فصل و کتاب سال اکو را مطرح کرده‌ایم که قرار شد در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی امکان برگزاری اجلاس سران کشورهای اکو همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب نیز در سال آینده از مواردی است که قرار شده تا درباره آن بحث و مداقه بیشتری صورت گیرد.

ایوبی همچنین تاکید کرد: ورود اطلاعات نشر کشورهای عضو اکو به بانک اطلاعاتی موسسه خانه کتاب و سایت www. Ketab. ir نیز می‌تواند زمینه مشترک دیگری از فعالیت‌های فرهنگی کشورهای عضو اکو و جمهوری اسلامی ایران باشد.

در این نشست علی شجاعی صائین، مدیرعامل موسسه خانه کتاب نیز ضمن معرفی فعالیت‌ها و جشنواره‌های ادبی این موسسه از پیشنهادهای ایوبی استقبال کرد و برای پیگیری آنها، نماینده‌ای را نیز مشخص کرد.

وی همچنین پیشنهاد برگزاری اجلاس کشورهای اکو در حوزه شابک را مطرح کرد که با موافقت طرفین مواجه و مقرر شد تا زمینه‌های اجرایی شدن این سمینار آماده شود.